Mestra Jesus, do Marajó, realiza show neste sábado (28) no espaço cultural Apoena

Evento celebra ancestralidade afro-amazônica, protagonismo feminino no carimbó, e marca o lançamento do álbum e o videoclipe

No próximo dia 28 de junho, o Espaço Cultural Apoena, em Belém, será palco de um evento carregado de ancestralidade, resistência e espiritualidade: o show de lançamento do álbum “Respeito aos Orixás”, da artista popular Mestra Jesus. A noite marca não apenas uma apresentação musical, mas o lançamento completo de um projeto que inclui álbum, videoclipe e performance ao vivo – todos enraizados na força da cultura popular amazônica.

Natural de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, Mestra Jesus é uma das poucas mulheres a ocupar o espaço das mestras de carimbó, gênero tradicionalmente dominado por homens. Negra, lésbica e guardiã de saberes da espiritualidade de matriz africana e marajoara, a artista se destaca por sua trajetória de mais de quatro décadas dedicadas à música, à valorização das tradições e à luta por visibilidade para as mestras amazônicas.

O projeto “Respeito aos Orixás”, contemplado pelo Edital de Música da Lei Paulo Gustavo (Secult/PA e Governo Federal), reúne composições autorais interpretadas por Mestra Jesus e uma equipe de musicistas, em sua maioria mulheres, que traduzem em som a força dos elementos da natureza e a devoção aos Orixás como guardiões da floresta. O álbum conta com produção musical de Léo Chermont e produção fonográfica e audiovisual de Guto Nunes, da Gutunes Produções.

A canção que dá nome ao álbum, Respeito aos Orixás, é uma ode à espiritualidade afro-amazônica. “É uma resposta amorosa à intolerância religiosa e ao apagamento das nossas crenças. Um chamado à harmonia com os elementos da natureza que sustentam a vida no Marajó”, explica Mestra Jesus.

Além do álbum, o projeto também lança um videoclipe da faixa-título, com direção e roteiro de Guto Nunes e direção de fotografia de Marcelo Rodrigues. As imagens evocam os encantos da paisagem marajoara e destacam a potência simbólica da água e dos costumes do povo marajoara como expressões da ancestralidade.

A realização do projeto deveria ter acontecido em 2024, no entanto, foi adiada em função de um grave problema de saúde enfrentado por Mestra Jesus. A artista recebeu grande apoio da comunidade carimbozeira e, após uma cirurgia, retornou aos palcos com ainda mais firmeza. “Foi uma travessia difícil. Mas com fé, cuidado e a força da minha ancestralidade, consegui me reerguer. Hoje, mais do que nunca, quero deixar meu canto registrado e acessível a todos e todas que vivem e amam essa cultura”, afirmou.

A noite do show promete ser vibrante. No palco, Mestra Jesus estará acompanhada de Mosy Rodrigues (flauta), Tereza Catarina e Néia Silva (maracas), Roberta Evi (banjo), Dulci Cardoso e Yago Mathias (curimbó). E para completar a celebração, a DJ Estamyna traz à pista uma seleção potente de ritmos latinos e amazônicos.

SERVIÇO

Data: 28 de junho de 2025 (sábado)

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena – Av. Duque de Caxias, 450 (Altos), Belém/PA

Ingresso: R$ 15,00

Onde ouvir e assistir:

Álbum “Respeito aos Orixás”: Spotify – https://open.spotify.com/album/11XDZydDiV0z8yKb0gtY2c

Plataformas digitais – https://tratore.ffm.to/respeitoaosorixas

Videoclipe “Respeito aos Orixás”:

YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=77MT0rBwf9Y

Instagram: @oficialmestrajesus

