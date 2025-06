Vaga Lume promove intercâmbio internacional em Castanhal, no Pará

Atividades vão unir jovens de três comunidades do município paraense e outros que residem nos Estados Unidos para atividades online e presenciais

A Vaga Lume , ONG que desde 2001 promove o acesso à leitura na Amazônia Legal, realiza este ano uma edição internacional do seu intercâmbio cultural, com atividades em Castanhal, no Pará. O projeto reunirá jovens de três comunidades do município paraense e três jovens que moram nos Estados Unidos, em Washington, D.C.



A iniciativa contempla dois encontros online e dois dias de atividades presenciais, realizadas nos dias 9 e 10 de julho, em Castanhal, na região metropolitana de Belém. Durante esse percurso formativo, os jovens participarão de uma formação sobre mudanças climáticas, apresentações culturais das comunidades paraenses e uma oficina artística, que tem como proposta traduzir em arte as falas, sentimentos e visões das juventudes sobre o clima.



O objetivo do intercâmbio é dar voz à juventude amazônica, promovendo o diálogo entre jovens de diferentes lugares em torno da centralidade da Amazônia nas discussões sobre a crise climática – especialmente no contexto da COP30, que acontece em novembro, na cidade de Belém (PA).



A ação está alinhada à missão da Vaga Lume de fortalecer o protagonismo de crianças e jovens por meio da leitura, da oralidade e da troca de saberes culturais. “Consideramos importante ecoar a intenção e os conceitos da COP30 entre as comunidades que vivem na floresta, no chão da comunidade, especialmente com o público jovem, cuja atuação se destaca pela ampla defesa da Amazônia Viva, seja pertencente ao território ou não. Acreditamos que esse grupo é quem mais pode nos ensinar meios de resolver os problemas ocasionados pela crise climática”, afirma Bianca Riccio, gerente de Relações Institucionais da Vaga Lume.

Ela completa: “Um dos campos de atuação da Vaga Lume é a promoção de intercâmbios culturais, cujo propósito é a ampliação de saberes e trocas, seja por meio do acervo, das narrativas orais ou de visitas entre diferentes territórios. Por isso, é enriquecedor que este evento seja ancorado nas trocas com jovens de diferentes realidades, e até de outros países, que também se preocupam com a preservação da floresta viva”.

Sobre a Vaga Lume

Criada em 2001, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 97 bibliotecas comunitárias em funcionamento e mais 5 em implantação. Desde 2001 já doou 195 mil livros e formou mais de 6 mil mediadores de leitura voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 111 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2024, a Associação Vaga Lume recebeu, pela terceira vez, o Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo. Em 2023, foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, como a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

