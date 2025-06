Oficinas sobre Alimentação Saudável fortalecem saúde e educação em comunidades ribeirinhas de Manicoré, no Amazonas

A comunidade Boa Esperança, localizada no município de Manicoré (a 332 km de Manaus), recebeu, nos dias 6 e 7 de junho, oficinas formativas sobre Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, voltadas a profissionais da saúde e da educação que atuam nas comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá. As oficinas aconteceram como desdobramento do primeiro Mapeamento de Hábitos Alimentares e Socioambientais realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) na comunidade, em maio.

A ação integra o ciclo atual do projeto Solar Community Hub (SCH), iniciativa desenvolvida desde 2021 por meio de parceria entre a FAS, Dell Technologies, Intel e Computer Aid, e tem como objetivo gerar soluções sustentáveis para desafios sociais e ambientais enfrentados por populações amazônicas. O SCH funciona com energia solar, promove acesso à internet e tecnologia, e oferece serviços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e monitoramento socioambiental.

Durante o mapeamento em maio, uma nutricionista e uma enfermeira percorreram a comunidade por quatro dias, aplicando questionários e realizando medições antropométricas (peso, altura e outros indicadores de saúde) em 128 pessoas de 44 famílias.

A partir desses dados, foram realizadas as oficinas, conduzidas pela nutricionista Larissa Duarte e pela enfermeira Luene Silva Costa Fernandes, consultoras do Programa Saúde na Floresta da FAS. No primeiro dia, a capacitação foi dedicada exclusivamente a profissionais da saúde, agentes comunitários, um técnico de enfermagem e um microscopista. No segundo dia, a formação foi ampliada, contando também com professoras, merendeiras e uma liderança comunitária.

As formações, embasadas nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira e adaptadas à realidade local, apresentaram conteúdos inéditos para os participantes. Segundo a nutricionista Larissa Duarte, “os alimentos tradicionais locais se mostram uma solução diante das dificuldades logísticas e produtivas já existentes na Amazônia e agravadas pelas mudanças climáticas. É fundamental que políticas públicas, como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), incorporem esses alimentos específicos do território, gerando maior variedade alimentar e renda, e impactando positivamente a saúde das populações locais”.

Entre os frutos e temperos locais identificados durante o mapeamento, estão o puruí, cupuí, cacauí, bacuri, araçá-boi e genipapo, além de temperos como chicória e alfavaca. Para Gelson Pereira, liderança da comunidade de Urucuri, formações como essas dentro do território tornam o conhecimento acessível: “É um conteúdo essencial para promover a saúde e a qualidade de vida dos comunitários, e que sem essa parceria, dificilmente conseguiríamos viabilizar”.

As oficinas também reforçaram a importância da articulação intersetorial e contínua de ações que enfrentam os efeitos da transição nutricional, da introdução de alimentos ultraprocessados e das mudanças climáticas, que afetam diretamente a produção, a conservação e o consumo de alimentos.

A gerente do Programa Saúde na Floresta da FAS, Mickela Souza, enfatiza o propósito da iniciativa: “Conhecer a realidade nutricional e hábitos de consumo das comunidades amazônicas, em tempos de acirramento dos desafios climáticos, é de suma importância para que possamos subsidiar a execução de projetos nas áreas de saúde, bem como as políticas públicas vigentes. Nosso intuito é trazer dados da realidade vivida para apoiar o resgate de hábitos saudáveis das próprias populações”, afirma.

Os profissionais de saúde receberam, ainda, um minicurso sobre o Calendário Nacional de Vacinação, com o objetivo de atualizá-los sobre as recentes mudanças no esquema vacinal da criança, da gestante e dos idosos. A ação destacou o papel estratégico dos agentes comunitários de saúde, que acompanham, por meio de visitas domiciliares, o calendário de vacinação da população e colaboram diretamente no planejamento de ações de imunização para o controle e eliminação de doenças imunopreveníveis. A atividade também marcou a proximidade do Dia Nacional da Imunização, comemorado em 9 de junho.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Sobre a Dell Technologies

A Dell Technologies (NYSE: DELL) ajuda organizações e indivíduos a construir o próprio futuro digital e a transformar a maneira como trabalham, vivem e se divertem. A empresa oferece aos clientes o portfólio de tecnologia e serviços mais amplo e inovador do setor para a era da IA.

Sobre a Intel

A Intel (Nasdaq: INTC) é líder da indústria e cria tecnologias que mudam o mundo, possibilitando o progresso global e tornando a vida mais rica. Inspirados pela Lei de Moore, trabalhamos continuamente no aprimoramento do design e da fabricação de nossos semicondutores para ajudar os clientes a enfrentarem seus maiores desafios. Ao incorporar inteligência na nuvem, rede, borda e todo tipo de dispositivo de computação, liberamos o potencial dos dados para transformar os negócios e a sociedade para melhor. Para saber mais sobre as inovações da Intel, acesse newsroom.intel.com.br e intel.com.br. © Intel Corporation. Intel, o logo da Intel e outras marcas Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. Outros nomes e marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

Sobre a Computer Aid

A Computer Aid International é uma organização sem fins lucrativos com 25 anos de experiência no apoio ao eLearning e na promoção do acesso à tecnologia em áreas remotas e em desenvolvimento em todo o mundo. Eles também são pioneiros em sua abordagem de economia circular, oferecendo eliminação de ativos de TI e limpeza de dados para empresas e organizações em todo o mundo.

