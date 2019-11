Agroecologia é destaque de hoje no programa Fala Amazônia

No Fala: Amazônia! de hoje, vamos receber o Juliana Licio, assessora Indigenista do Iepé, que vai contar como foi a Consulta aos Povos Indígenas do Oiapoque sobre a Política Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e Sociobiodiversidade do Amapá (PEAPOS).

Tudo isso ao som de música com poesia ! Conecte-se com a gente pelas ondas do rádio na 96.9FM ou pela internet clickando em 👉🏼 https://bit.ly/2BAO012 e chicoteara.com

Apresentação Ana Euler

Início as 13h

