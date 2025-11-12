Estratégia Regional Amazônia 2050 é lançada na COP30, em Belém

Documento coordenado pelo Consórcio da Amazônia Legal com apoio do IPAM será instrumento central de convergência entre os nove estados da região.

Foi lançada hoje (10), no pavilhão do CAL (Consórcio da Amazônia Legal) na COP30, a Estratégia Regional Amazônia 2050. O evento teve participação de governadores e secretarias, além de representantes do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e do CAL.



Sob a coordenação do Consórcio e com apoio do IPAM, o documento se estabelece como um instrumento central de convergência para orientar o planejamento territorial e a transição ecológica brasileira, fundamentado em ciência, inovação, tecnologia e cooperação federativa. É possível acessar o documento clicando aqui .



O planejamento de longo prazo inclui políticas públicas, cooperação internacional e investimentos sustentáveis. Essa abordagem estratégica, que incorpora os diversos atores estaduais e locais, visa fazer da Amazônia o polo da transição ecológica brasileira e global, garantindo a legitimidade e a eficácia das ações em todo o território.



Plataforma CAL2050



Ainda, foi apresentada a Plataforma CAL2050, ferramenta integrada que centraliza dados geoespaciais, painéis dinâmicos e informações sobre os 9 estados da Amazônia brasileira. A plataforma é conectada às bases oficiais federais e estaduais, permitindo acompanhar indicadores e monitorar a contribuição da região para as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).



“A Amazônia é muito grande: corresponde a cerca de 63% do território nacional e possui realidades distintas. Mas há agendas comuns que estamos tentando conciliar. Nesse contexto, estamos convergindo através de uma única plataforma que facilite quem deseja se conectar com a agenda do Consórcio da Amazônia Legal e com a região para facilitar o acesso à informação”, afirmou Helder Barbalho, governador do Pará, durante o evento.



“A plataforma estará disponível gratuitamente e será um prato cheio para os estados e para investidores, seja para planejamento de créditos de carbono, restauração, investimentos comerciais e para o agronegócio”, completou Marcelo Britto, secretário executivo do Consórcio da Amazônia Legal e Enviado especial da COP30 para os estados da Amazônia.



Temas estratégicos



A Estratégia Regional Amazônia 2050 está organizada em seis temas estratégicos: Integração Territorial, Sistemas Produtivos Sustentáveis, Soluções Baseadas na Natureza e Serviços Ecossistêmicos, Transição Energética, Inclusão Social e Resiliência.



“Trata-se de uma visão de longo prazo de desenvolvimento sustentável onde as diretrizes para a transformação econômica da Amazônia em um momento em que o desenvolvimento sustentável é importante, mas também o desenvolvimento socioeconômico das pessoas que vivem na região”, explica Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do IPAM.



A realidade dos Estados



O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que a estratégia é resultado de 7 anos. “Chegamos a um compilado de ideias que foram acrescentadas pelos secretários de várias áreas por meio de câmaras setoriais. O documento não serve apenas para nortear, mas para que o Brasil e o mundo entendam a realidade do que vivemos e pensamos para a realidade da Amazônia”.



“Além de servir como autoconhecimento dos estados da Amazônia Legal e para empoderamento de gestores, lideranças indígenas e comunitárias, será também fonte de informações para financiadores que queiram entender nossas realidades e apoiar com medidas adequadas às nossas necessidades”, explicou o governador do Amapá, Clécio Luís.



Para Francisca Arara, secretária dos povos indígenas do Acre, os lançamentos contribuem com a governança e sinergia entre os Estados. “Precisamos estar atualizados com o mercado e é necessário fazer isso com muita transparência, respeitando a situação de todos. Considerando os aumentos dos eventos climáticos extremos, precisamos cada vez mais de iniciativas como essa para garantir segurança alimentar e qualidade da água, não só com apoio de fundos públicos, mas privados também”.

