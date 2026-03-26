Na COP15, evento discute papel de áreas úmidas e sítios Ramsar na proteção de espécies migratórias

Será apresentada análise sobre riqueza de espécies e fatores de degradação em regiões da Amazônia; roda de conversa ocorre nesta sexta, 27, às 9h, na Casa do Homem Pantaneiro

Dentro da programação da COP15 das CMS (Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres) em Campo Grande, um evento reúne pesquisadores para discutir o papel das áreas úmidas e dos sítios Ramsar na proteção de espécies migratórias.



A atividade ocorre na sexta, 27, das 9h às 10h, na Casa do Homem Pantaneiro, com organização do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), ISA (Instituto Socioambiental), INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia).

Na ocasião, será apresentada uma análise preliminar de cientistas do IPAM sobre a riqueza de espécies migratórias e fatores de degradação em áreas selecionadas da Amazônia: terras indígenas, unidades de conservação e sítios Ramsar.

Os sítios Ramsar são áreas alagadas de forma perene ou sazonal, como manguezais, veredas e várzeas, mas também lagoas de água doce ou salgada. Levam esse nome pois resultam de convenção assinada na cidade de Ramsar, no Irã, para a certificar unidades de conservação de áreas úmidas.



Segundo a análise dos pesquisadores, os sítios Ramsar na Amazônia têm maior riqueza de espécies migratórias em comparação com terras indígenas e unidades de conservação. No entanto, a perda de cobertura de água foi identificada como um risco potencial para a degradação.

Para aumentar a proteção das espécies e evitar a degradação dos ecossistemas, a recomendação é integrar as áreas protegidas já existentes e criar novos sítios Ramsar a partir da destinação de florestas públicas não destinadas. Essas florestas ocupam uma área do tamanho da Bahia na Amazônia e aguardam definição estadual ou federal de categoria fundiária.

Serviço

Roda de conversa “Paisagens aquáticas, vulnerabilidades e oportunidades: fortalecendo áreas protegidas e Sítios Ramsar para a conservação de espécies migratórias no Brasil”

Data: 27 de março de 2026

Horário: das 9h às 10h

Local: Casa do Homem Pantaneiro (Espaço Conexão Sem Fronteiras)



Participantes: Carlos Durigan (IPAM); Renata Alves (ISA), Jochen Schongart (INPA) e Carlos Souza Jr. (Imazon, remoto)

Informações para a imprensa

IPAM – Bibiana Alcântara Garrido, bibiana.garrido@ipam.org.br (61) 99264-7371

Curtir isso: Curtir Carregando...