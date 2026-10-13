Cinco bairros de Macapá ficarão sem água nesta quarta-feira (14)

Manutenção programada pela CSA ocorrerá das 10h às 16h; abastecimento será retomado gradualmente após a conclusão dos serviços.

Moradores de cinco bairros de Macapá devem se preparar para a interrupção temporária no fornecimento de água nesta quarta-feira (14). A suspensão está prevista para ocorrer das 10h às 16h, durante uma manutenção programada pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA).

De acordo com a empresa, os trabalhos têm como objetivo corrigir vazamentos de grande porte que estão comprometendo o abastecimento de água na capital amapaense.

Confira os bairros afetados

A interrupção atingirá os seguintes bairros:

Pacoval;

Cidade Nova;

São Lázaro;

Jesus de Nazaré;

Perpétuo Socorro.

Abastecimento poderá levar até 72 horas para normalizar

A CSA informou que, após a conclusão da manutenção, o fornecimento de água será restabelecido gradualmente. A normalização completa poderá levar até 72 horas, período necessário para a pressurização da rede de distribuição.

Isso significa que alguns imóveis poderão continuar enfrentando baixa pressão ou falta de água mesmo após o encerramento dos trabalhos.

Moradores devem economizar água

Para reduzir os transtornos durante a interrupção, a concessionária orienta os moradores das áreas afetadas a utilizarem de forma consciente a água armazenada antes do início da manutenção, priorizando atividades essenciais.

Em caso de dúvidas, solicitações ou registro de ocorrências, os consumidores podem entrar em contato com a Central de Atendimento da CSA pelo telefone 0800 086 0116, disponível 24 horas por dia.

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