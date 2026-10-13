Mocotó Beat e Ocean Gate vencem primeiras seletivas da Batalha de Bandas do Quebramar 2026

Apresentações reuniram artistas de diferentes vertentes musicais e reforçaram a proposta de abrir mais espaço à produção independente no estado

Por Victor Vidigal

A Batalha de Bandas do Festival Quebramar 2026 começou com duas noites de disputas e valorização da música autoral amapaense. Realizadas na sexta-feira (9), na Central Única das Favelas (CUFA), e no sábado (10), no Bar do Vila, em Macapá, as primeiras seletivas terminaram com a classificação da Mocotó Beat e Ocean Gate para o line-up da 8ª edição do festival, que tem patrocínio master da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, e realização do Ministério da Cultura.

As apresentações reuniram artistas de diferentes vertentes musicais e reforçaram a proposta de abrir mais espaço à produção independente no estado.

Mocotó Beat abre a disputa com mistura de ritmos

A primeira seletiva aconteceu na sexta-feira (9), na CUFA Amapá, com a disputa entre a Mocotó Beat e o duo de rap Faces da Vida. A vitória ficou com a Mocotó Beat, projeto que combina influências de samba, batuque, jazz, rock e MPB em um repertório autoral.

Para Benedito Alfredo, vocalista e compositor do grupo, a classificação representa a oportunidade de ocupar um dos palcos mais aguardados pelos artistas locais. Segundo ele, a escassez de espaços para apresentações de músicas próprias torna a participação ainda mais significativa.

“Como nós somos uma banda autoral, a gente não encontra exatamente muitos espaços como encontram as bandas cover, para tocar em bares e etc. Apesar de a gente ter um repertório bem grande de música autoral, esse aqui é um dos eventos mais esperados por nós”, comenta.

Ao longo da trajetória, a Mocotó Beat participou de feiras literárias, festivais e outros eventos culturais, além de colaborar com artistas como Patrícia Bastos, Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes. O grupo também foi indicado ao Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025, na categoria Melhor Lançamento de MPB.

A classificação no Quebramar também representa a possibilidade de ampliar o alcance do trabalho para além do Amapá. Benedito destaca que a banda pretende conquistar novos públicos e aproximar mais pessoas da produção autoral do estado.

“Existe um nicho muito restrito que curte a nossa música, e a gente tem certeza de que precisa alcançar mais pessoas que vivem aqui no estado para conhecer a música autoral do Amapá, a nossa MPB amazônica”, completa.

Além de Benedito Alfredo, a Mocotó Beat é formada por Marco Gonzalez (Guitarra), Jéssica Neves (vocal), Chico Caetano (vocal), Murillo Rodrigues (Guitarra), Fernando Moura (sintetizador e teclados), Lorena Araújo (baixo) e Arthur Barbosa (bateria).

Ocean Gate conquista vaga após segunda seletiva



No sábado (10), foi a vez da Ocean Gate garantir sua vaga no festival. A banda de rock alternativo venceu a segunda seletiva, realizada no Bar do Vila, após disputar com os grupos W3RR1N3 e Drops.

Com mais de dez anos de trajetória na cena independente amapaense, a Ocean Gate é formada por Luke Araújo (bateria), Danilo Teles (baixo), Filipe Camelo (vocal), Marco Antônio Silva da Silva (guitarra base) e Felipe Cantuário (guitarra solo).

A sonoridade do grupo transita entre o pop rock e o rock alternativo, com influências de bandas como The Beatles, Oasis, The Strokes e Arctic Monkeys. Atualmente, os músicos buscam apoio financeiro para gravar novas composições autorais.



Para o guitarrista Marco Antônio, de 34 anos, a classificação representa a realização de um desejo antigo, alimentado desde que assistiu ao festival pela primeira vez, em 2011.

“Em 2011, eu assisti ao festival e foi inspiração para mim. O Festival Quebramar é muito importante para a cena daqui do estado, agora é muito gratificante fazer parte com a banda”, afirma.

O músico também destaca a importância da oportunidade para grupos que desenvolvem trabalhos autorais no Amapá, especialmente na cena do rock alternativo.

“É uma parada que era um sonho distante, mas agora vai acontecer. Vai ser muito importante para a nossa carreira. Acompanhei todas as sete edições do Quebramar e estou muito feliz de fazer parte da 8ª edição”, celebra.

Fortalecimento da cena autoral

A Batalha de Bandas integra as ações do Festival Quebramar para fortalecer a música independente e ampliar a visibilidade de artistas amapaenses. Segundo Heluana Quintas, coordenadora de produção do Festival Quebramar, a iniciativa busca preencher uma lacuna de oportunidades para artistas que produzem música autoral no estado.

“A Batalha é muito importante para a cena autoral local porque dá oportunidade para que artistas apresentem sua música, sua criatividade e o que têm feito nos últimos anos. O Festival Quebramar vem fortalecendo novamente essa cena, colocando em foco as bandas novas e também um circuito de bares e casas de entretenimento em Macapá que demonstra interesse em receber música autoral daqui”, declara.

Próximas seletivas acontecem nos dias 16 e 17

SEXTA-FEIRA — 16 DE OUTUBRO

Local: Treta Club

Hora: 19h

Artistas na disputa: Aldryn Amaral, Will Nobre e Índ’go

Banda convidada: Mobile Lunar (PA)

SÁBADO — 17 DE OUTUBRO

Loca: Mocambo

Hora: 19h

Artistas na disputa: JungBomb, Carnnyvale e Kobra Sofia

Banda convidada: Miriti (PA)

O vencedor de cada seletiva, definido por voto popular, vai tocar no palco principal do Festival Quebramar 2026. As informações sobre as programações podem ser acompanhadas no site oficial do festival.

Fotos: Alejandro Passos, Daniele Sussuarana e Geórgia Salvador

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