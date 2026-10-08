Seletivas da Batalha de Bandas do Quebramar começam nesta sexta com atrações do Amapá e banda Mangifera do Pará

Quatro noites de música, votação popular e intercâmbio movimentam a cena independente de Macapá; Mangífera, Naif, Mobile Lunar e Miriti participam como convidadas

Por Mary Paes

A cena autoral amapaense ganha os palcos do Festival Quebramar 2026 — Integrando as Guianas a partir desta sexta-feira (9), com a abertura da Batalha de Bandas. A 8ª edição do festival tem patrocínio master da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, e realização do Ministério da Cultura, e reúne, ao longo de quatro noites, 12 artistas e projetos musicais selecionados do Amapá na disputa pelo voto do público, além de quatro bandas convidadas do Pará: Mangífera, Naif, Mobile Lunar e Miriti.

A primeira noite acontece nesta sexta-feira (9), na Cufa Amapá, reunindo Faces da Vida, Mocotó Beat e Mangarataia Reggae na disputa, além da participação especial da paraense Mangifera. No sábado (10), o Bar do Vila recebe a segunda seletiva, com W3RR1N3, SouReggae Brasil e Ocean Gate, e a banda paraense Naif como convidada.

A proposta é fazer da Batalha um encontro entre cenas musicais. Por isso, a cada seletiva, uma banda convidada de outro estado divide a programação com os artistas amapaenses, trazendo novas sonoridades para o público e ampliando as possibilidades de intercâmbio.

“Queremos que a Batalha seja vivida pelo público como uma grande celebração da música. Temos artistas do Amapá mostrando seus trabalhos, bandas convidadas trazendo outras experiências e, principalmente, pessoas se encontrando por meio da música. A votação também coloca o público dentro da Batalha, fazendo com que ele seja parte dessa história”, afirma Heluana Quintas, coordenadora de produção do Festival Quebramar.

Público também entra na disputa

A escolha das bandas passa diretamente por quem estiver presente nos eventos. O público de cada seletiva participa da votação, transformando as quatro noites em momentos de torcida, descoberta e celebração da produção musical independente.

Depois da abertura na Cufa e da segunda noite no Bar do Vila, a Batalha segue para o Treta Club, no dia 16 de outubro, com Aldryn Amaral, Will Nobre e índ’go, além da banda paraense Mobile Lunar.

A quarta e última seletiva acontece no dia 17 de outubro, no Mocambo, reunindo JungBomb, Carnnyvale e Kobra Sofia e a convidada paraense Miriti.

Mais do que uma competição, a Batalha de Bandas cria uma vitrine para diferentes trabalhos autorais e aproxima artistas e público em espaços diversos da cidade. A programação também dialoga diretamente com o conceito do Quebramar 2026, que propõe conexões entre o Amapá, outros territórios brasileiros e as Guianas.

Do palco da Batalha para o palco principal

A disputa vale uma vaga especial na programação do Festival. A banda vencedora terá como premiação a oportunidade de se apresentar no palco principal do Festival Quebramar 2026 — Integrando as Guianas, entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

É o momento em que a banda escolhida pelo público poderá transformar a experiência da Batalha em uma apresentação para um público ainda maior, dentro da programação principal do festival.

Confira a programação das quatro seletivas

Programação a partir das 19h

SEXTA-FEIRA — 9 DE OUTUBRO

Cufa Amapá

Artistas na disputa: Faces da Vida, Mocotó Beat e Mangarataia Reggae

Banda convidada: Mangífera (PA)

SÁBADO — 10 DE OUTUBRO Bar do Vila

Artistas na disputa: W3RR1N3, SouReggae Brasil e Ocean Gate

Banda convidada: Naif (PA)

SEXTA-FEIRA — 16 DE OUTUBRO

Treta Club

Artistas na disputa: Aldryn Amaral, Will Nobre e índ’go

Banda convidada: Mobile Lunar (PA)

SÁBADO — 17 DE OUTUBRO

Mocambo

Artistas na disputa: JungBomb, Carnnyvale e Kobra Sofia

Banda convidada: Miriti (PA)

Os selecionados

1ª seleção: Aldryn Amaral, índ’go, Mangarataia Reggae, Mocotó Beat, Carnnyvale e SouReggae.

2ª seleção: JungBomb, W3RR1N3, Ocean Gate, Will Nobre, Faces da Vida e Kobra Sofia.

Suplentes: Tia Biló, Drops e Ana Yared.

Serviço — Batalha de Bandas do Festival Quebramar 2026

Quando: 9, 10, 16 e 17 de outubro

Hora: 19h

Onde: Cufa Amapá, Bar do Vila, Treta Club e Mocambo

Votação: público presente em cada seletiva

Bandas convidadas do Pará: Mangifera, Naif, Mobile Lunar e Miriti

Festival Quebramar: 27 de outubro a 1º de novembro

Local: Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá

Produção geral: Baluarte Cultural

Patrocínio master: Petrobras, por meio da Lei Rouanet

Realização: Ministério da Cultura

Fotos: Geórgia Salvador e Daniele Sussuarana – Arquivo dos Artistas

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