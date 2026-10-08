Oficina gratuita une escrita criativa e contação de histórias em Macapá

“Criar e Contar é só Começar” terá duas edições em outubro, com atividades voltadas à criatividade, expressão e comunicação e apresentações finais em espaços públicos

A arte de transformar palavras em imagens, sentimentos e experiências será o ponto de partida da oficina “Criar e Contar é só Começar”, conduzida pela escritora, contadora de histórias e multiartista Lu de Oliveira, em duas edições neste mês, em Macapá. A primeira será realizada nesta sexta-feira (9), das 14h às 18h, no Teatro Municipal Fernando Canto, e a segunda acontece no dia 16 de outubro, no mesmo horário, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, no Centro de Macapá. A participação é gratuita.

Voltada ao desenvolvimento da escrita criativa e da contação de histórias, a oficina propõe uma experiência prática para quem deseja aprimorar a maneira de escrever, comunicar e compartilhar histórias. A programação aborda técnicas para tornar a narrativa mais persuasiva e fluida, além de estimular a expressão pessoal e ampliar o repertório de palavras e possibilidades criativas.

Mais do que aprender a contar uma história, a proposta é compreender como a comunicação pode ganhar força quando existe clareza, criatividade e segurança na expressão. A oficina também busca fortalecer a autoconfiança dos participantes, tanto no processo de escrita quanto no momento de transformar o texto em narrativa oral.

Cada edição terá um momento de encerramento com apresentação em espaço público, aproximando o resultado da oficina da comunidade. As apresentações poderão ocorrer em locais como praças e parques, transformando as histórias criadas e trabalhadas pelos participantes em experiências compartilhadas com o público.

“Criar e contar histórias é também uma forma de se descobrir e de se comunicar com o outro. Quando encontramos nossa própria voz, conseguimos transmitir uma ideia, uma emoção ou uma experiência de maneira muito mais verdadeira. A oficina nasce desse desejo de incentivar as pessoas a escreverem, criarem e perderem o medo de contar suas histórias”, destaca Lu de Oliveira.

Com uma trajetória que reúne diferentes linguagens artísticas e profissionais, Lu de Oliveira é publicitária, psicopedagoga e servidora do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) há 24 anos. É autora de dois livros infantis, teve trabalhos selecionados em editais de cultura e em projetos nacionais do SESC, além de ser idealizadora do Sarau Arte na Perifa e da Cia de Artes Uirapuru.

Estudiosa da oralidade, da escrita criativa e da contação de histórias, a artista desenvolve sua atuação a partir do encontro entre palavra, imaginação e expressão. Na oficina, pretende compartilhar conhecimentos e experiências acumulados ao longo dessa trajetória, aproximando os participantes das possibilidades criativas presentes tanto na escrita quanto na oralidade.

A atividade é gratuita e aberta a interessados em desenvolver habilidades de comunicação, escrita e narrativa. As duas edições seguem a mesma proposta formativa e terão, ao final, uma apresentação em espaço público, como praças ou parques, ampliando a experiência para além do ambiente da oficina.

Serviço

Oficina “Criar e Contar é só Começar” – Escrita Criativa e Contação de Histórias

1ª edição

Data: sexta-feira, 9 de outubro

Horário: das 14h às 18h

Local: Teatro Municipal Fernando Canto – Macapá (AP)

2ª edição

Data: sexta-feira, 16 de outubro

Horário: das 14h às 18h

Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda – Centro de Macapá (AP)

Encerramento: cada oficina terá uma apresentação em espaço público, como praças ou parques.

Participação: gratuita

Fotos e texto: Mary Paes

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