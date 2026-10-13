CEO 2 realiza Semana da Criança com ações de saúde bucal

Programação segue até sexta-feira (16), com distribuição de kits de higiene bucal, brinquedos e orientações para crianças atendidas na unidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO 2), no Amapá, realiza, de 13 a 16 de outubro, uma programação especial em alusão ao Dia das Crianças. A iniciativa reúne atividades educativas, distribuição de kits de higiene bucal, livros e brinquedos, além de orientações sobre cuidados com os dentes e prevenção de doenças bucais.

A ação é voltada aos pacientes infantis que possuem consultas agendadas durante a semana e busca tornar o atendimento odontológico mais acolhedor, especialmente para crianças que necessitam de acompanhamento especializado.

Atividades incentivam cuidados desde a infância

Para receber os pequenos pacientes, a equipe do CEO 2 preparou uma decoração temática e atividades voltadas à educação em saúde bucal.

Segundo a diretora da unidade, Mary Ellen Moura, a proposta é aproximar as crianças dos cuidados odontológicos por meio de uma abordagem lúdica.

“Nosso objetivo é acolher as crianças, nossos pacientes, e fazer educação de higiene bucal para que elas possam cuidar melhor dos seus dentinhos”, explicou.

Os kits de higiene foram arrecadados com apoio da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Amapá (ABO-AP). Já os brinquedos e materiais educativos foram doados pelos servidores da unidade.

Prevenção da cárie começa em casa

Além das atividades recreativas, a programação destaca a importância da participação das famílias na prevenção de problemas bucais.

A odontopediatra Tânagra Monte, que atende crianças de zero a 12 anos, explica que a prevenção da cárie depende de hábitos diários, como escovação adequada, uso do fio dental, alimentação equilibrada e acompanhamento odontológico.

A especialista também alerta para a necessidade de reduzir o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar e manter a supervisão dos responsáveis durante a higiene bucal.

“Toda a família tem que estar comprometida no tratamento, pois não envolve somente a criança, envolve mudanças de hábitos de todos os membros da família”, ressaltou.

Atendimento especializado para crianças com deficiência

O CEO 2 oferece procedimentos odontológicos preventivos e curativos, incluindo limpeza, tratamento de canal e extrações, conforme a avaliação e a necessidade de cada paciente.

A unidade também atende pessoas com deficiência (PCD), incluindo crianças que precisam de cuidados específicos durante as consultas.

Entre os pacientes está Heitor Lorenzo, de 5 anos, que realiza tratamento odontológico no local há aproximadamente um ano.

A mãe, Lorena Paula, conta que o filho, que é autista, conseguiu desenvolver confiança na equipe após experiências anteriores em outros serviços odontológicos.

“É muito acolhedor. Ele se sente bem acolhido. Já foi a outros lugares nos quais ele não se identificou e aqui ele gostou bastante”, relatou.

Programação segue até sexta-feira

As atividades da Semana da Criança continuam até sexta-feira, 16 de outubro, com entrega de kits de higiene bucal, livros e brinquedos aos pacientes infantis com atendimento previamente agendado.

A proposta é associar o tratamento odontológico à educação preventiva, incentivando hábitos que contribuam para a saúde bucal ao longo da vida.

Foto de capa: Rodrigo Abreu/Sesa

Com informações de Karla Marques/Sesa.

Curtir isso: Curtir Carregando...