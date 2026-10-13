Documentário revela as memórias e transformações da Vila de Paricatuba pelo olhar de seus moradores

As memórias e transformações da Vila de Paricatuba, conhecida por suas ruínas históricas e localizada no município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, a cerca de 40 minutos da capital, ganharam registro audiovisual por meio de um documentário produzido pelo projeto Viva Paricatuba. A produção reúne relatos de moradores e percorre espaços históricos e cotidianos da vila para preservar experiências e histórias a partir do olhar de quem vive no local. Assista ao documentário no link: https://youtu.be/JhoLD5NWFEY?si=d1Ae_0s0tfAHQgTs.

A narrativa é construída principalmente a partir das histórias de três moradores emblemáticos de Paricatuba: Dona Josina, ex-paciente do antigo leprosário; Dona Tequinha, neta de Josina, que enfrentou desafios até se tornar professora; e Seu Manuel, comerciante e ex-líder comunitário. As trajetórias dos personagens conectam a memória do antigo espaço à formação da vila e às transformações vividas pela população ao longo dos anos.

Ao longo do filme, a equipe percorre as ruínas históricas, os comércios e as casas dos moradores, acompanhando aspectos do cotidiano, hábitos e mudanças no local. O registro mostra como a população ressignificou esses espaços e mantém viva a identidade de Paricatuba.

“O documentário nasceu com a proposta de registrar a memória viva de Paricatuba e preservar histórias que fazem parte da trajetória da comunidade, mostrando as diferentes fases desse território a partir da perspectiva dos próprios moradores. O filme visa mostrar como as ruínas e todo o território foram ressignificados por quem vive ali, revelando as relações, as experiências e as transformações que ajudaram a construir a Paricatuba que existe hoje”, conta Thalia Galdino, coordenadora de projetos do Impact Hub Manaus, responsável pelo Paricatuba Lab.

A iniciativa é desenvolvida pelo Impact Hub Manaus nas áreas de turismo, capacitação, infraestrutura, comunicação e fortalecimento comunitário.

Memória contada pela comunidade

O processo de produção começou com uma visita técnica da equipe do Impact Hub Manaus para mapear histórias e identificar possíveis personagens. Na sequência, foram realizadas gravações e entrevistas nas casas dos moradores.

De acordo com Thalia, a construção da narrativa teve como base a escuta dos moradores e a relação estabelecida entre a equipe e a comunidade. Os personagens compartilharam lembranças, abriram suas casas e permitiram que momentos da rotina fossem registrados pelas câmeras.

“A comunidade foi a verdadeira protagonista desse processo, porque foram os moradores que compartilharam suas memórias, abriram suas casas e permitiram que a equipe acompanhasse parte de suas rotinas. Essa relação de confiança foi fundamental para construir uma narrativa autêntica, que não olha para Paricatuba apenas como um patrimônio histórico, mas como um território vivo, com pessoas, histórias, cultura e potencial para o turismo e para a geração de renda”, explica Thalia Galdino.

O documentário também contribui para a preservação da memória oral da vila. Ao registrar relatos e experiências dos moradores, o filme cria um patrimônio audiovisual que poderá ser acessado pelas próximas gerações e amplia a percepção sobre Paricatuba para além de suas construções históricas.

De acordo com Bruno Mello, da Take Films, responsável pela produção do documentário, o roteiro foi construído a partir de uma vivência de quatro dias na comunidade. “Embora houvesse um pré-roteiro, foram as histórias compartilhadas pelos moradores, ouvidas ao longo desse processo, que deram forma ao documentário. A experiência também marcou aqueles que participaram das gravações, despertando o desejo de que as vozes registradas ultrapassem as paredes da exposição, ecoem para além da comunidade e ganhem o mundo”, disse.

Para além das ruínas

O lançamento do documentário também integra as ações da Rota Turística Paricatuba, iniciativa do Viva Paricatuba, desenvolvida pelo Impact Hub Manaus nas áreas de turismo, capacitação, infraestrutura, comunicação e fortalecimento comunitário.

Além do filme, foi lançado o gibi “Paricatuba, a Vila das Mil Histórias”, que apresenta elementos da história e da identidade local de forma acessível ao público. Outro destaque é o novo site do Viva Paricatuba, que apresenta o destino, seus atrativos e sua história. A plataforma amplia a presença da vila no ambiente digital e facilita o acesso de visitantes a informações turísticas.

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