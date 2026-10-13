Chamada Escolar 2027: saiba como participar
Cadastro segue até 13 de novembro e é destinado a estudantes que vão ingressar ou mudar de escola na rede pública em 2027.
A Chamada Escolar Unificada 2027 começou nesta terça-feira (13) nos municípios de Macapá e Santana. O procedimento é destinado a estudantes que vão ingressar na rede pública de ensino ou mudar de escola no próximo ano letivo. O prazo para participar termina em 13 de novembro de 2026.
Realizada em conjunto pelo Governo do Amapá e pelas prefeituras dos dois municípios, a chamada funciona como um levantamento da demanda por vagas nas escolas públicas.
O cadastro deve ser preenchido pelos próprios estudantes, quando possível, ou por seus pais e responsáveis, por meio do portal escolapublica.ap.gov.br.
Quem deve participar da Chamada Escolar 2027?
A participação é necessária para estudantes que pretendem iniciar a vida escolar ou realizar transferência para outra unidade de ensino em 2027.
O levantamento permite identificar a quantidade de novos alunos que cada escola poderá receber, auxiliando no planejamento da distribuição de vagas, profissionais e recursos para o próximo ano.
É importante destacar que a Chamada Escolar não garante a matrícula. O procedimento serve para identificar a demanda e orientar a organização da rede pública de ensino.
Segundo o secretário adjunto de Políticas Educacionais, Cleiberton Souza, as informações coletadas ajudam as escolas a se prepararem com antecedência.
“O objetivo da chamada é permitir que cada escola saiba quantos alunos devem começar a estudar nela em 2027. Com esse levantamento, a gestão consegue reorganizar os professores, mobiliário, recursos e vários outros elementos com antecedência”, explicou.
Como fazer o cadastro?
A Chamada Escolar 2027 pode ser realizada pela internet, de forma gratuita, no endereço:
Para preencher o cadastro, os estudantes ou responsáveis devem informar os dados solicitados pelo sistema.
Entre os documentos e informações necessários estão:
- CPF do estudante;
- Certidão de nascimento;
- Endereço residencial;
- Cartão do SUS;
- E-mail, caso o estudante seja maior de idade;
- RG do responsável;
- Número de telefone para contato.
Famílias sem internet podem receber auxílio
Quem não possui acesso à internet ou encontra dificuldades para realizar o procedimento poderá procurar escolas que disponham de laboratórios de informática. Essas unidades estão orientadas a auxiliar as famílias durante o cadastramento.
Nas escolas localizadas em áreas rurais, a Chamada Escolar também poderá ser realizada presencialmente.
Prazo termina em 13 de novembro
O período de cadastramento segue até o dia 13 de novembro. A orientação é que as famílias não deixem o preenchimento para os últimos dias, evitando dificuldades de acesso ou pendências nas informações solicitadas.
Os dados coletados serão utilizados no planejamento da oferta de vagas para o ano letivo de 2027 em Macapá e Santana.
Serviço – Chamada Escolar Unificada 2027
Período: 13 de outubro a 13 de novembro de 2026
Municípios: Macapá e Santana
Público-alvo: Estudantes que vão ingressar ou mudar de escola na rede pública em 2027
Cadastro: https://escolapublica.ap.gov.br
Atendimento presencial: Escolas rurais e apoio nas unidades com laboratórios de informática.
Com informações da Secretaria de Estado da Educação (Seed).