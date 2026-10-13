Chamada Escolar 2027: saiba como participar

Cadastro segue até 13 de novembro e é destinado a estudantes que vão ingressar ou mudar de escola na rede pública em 2027.

A Chamada Escolar Unificada 2027 começou nesta terça-feira (13) nos municípios de Macapá e Santana. O procedimento é destinado a estudantes que vão ingressar na rede pública de ensino ou mudar de escola no próximo ano letivo. O prazo para participar termina em 13 de novembro de 2026.

Realizada em conjunto pelo Governo do Amapá e pelas prefeituras dos dois municípios, a chamada funciona como um levantamento da demanda por vagas nas escolas públicas.

O cadastro deve ser preenchido pelos próprios estudantes, quando possível, ou por seus pais e responsáveis, por meio do portal escolapublica.ap.gov.br.

Quem deve participar da Chamada Escolar 2027?

A participação é necessária para estudantes que pretendem iniciar a vida escolar ou realizar transferência para outra unidade de ensino em 2027.

O levantamento permite identificar a quantidade de novos alunos que cada escola poderá receber, auxiliando no planejamento da distribuição de vagas, profissionais e recursos para o próximo ano.

É importante destacar que a Chamada Escolar não garante a matrícula. O procedimento serve para identificar a demanda e orientar a organização da rede pública de ensino.

Segundo o secretário adjunto de Políticas Educacionais, Cleiberton Souza, as informações coletadas ajudam as escolas a se prepararem com antecedência.

“O objetivo da chamada é permitir que cada escola saiba quantos alunos devem começar a estudar nela em 2027. Com esse levantamento, a gestão consegue reorganizar os professores, mobiliário, recursos e vários outros elementos com antecedência”, explicou.

Como fazer o cadastro?

A Chamada Escolar 2027 pode ser realizada pela internet, de forma gratuita, no endereço:

www.escolapublica.ap.gov.br

Para preencher o cadastro, os estudantes ou responsáveis devem informar os dados solicitados pelo sistema.

Entre os documentos e informações necessários estão:

CPF do estudante;

Certidão de nascimento;

Endereço residencial;

Cartão do SUS;

E-mail, caso o estudante seja maior de idade;

RG do responsável;

Número de telefone para contato.



Famílias sem internet podem receber auxílio

Quem não possui acesso à internet ou encontra dificuldades para realizar o procedimento poderá procurar escolas que disponham de laboratórios de informática. Essas unidades estão orientadas a auxiliar as famílias durante o cadastramento.

Nas escolas localizadas em áreas rurais, a Chamada Escolar também poderá ser realizada presencialmente.

Prazo termina em 13 de novembro

O período de cadastramento segue até o dia 13 de novembro. A orientação é que as famílias não deixem o preenchimento para os últimos dias, evitando dificuldades de acesso ou pendências nas informações solicitadas.

Os dados coletados serão utilizados no planejamento da oferta de vagas para o ano letivo de 2027 em Macapá e Santana.

Serviço – Chamada Escolar Unificada 2027

Período: 13 de outubro a 13 de novembro de 2026

Municípios: Macapá e Santana

Público-alvo: Estudantes que vão ingressar ou mudar de escola na rede pública em 2027

Cadastro: https://escolapublica.ap.gov.br

Atendimento presencial: Escolas rurais e apoio nas unidades com laboratórios de informática.

Com informações da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

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