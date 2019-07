O que as mudanças no Instagram podem significar para os usuários?

Roseli Andrion

Sem as curtidas à mostra, pode ser mais difícil para os influenciadores demonstrar seu valor

Publicações cheias de likes devem deixar de ser a norma em breve no Instagram. Para quem usava esses dados como marketing, essa pode ser uma mudança de paradigma importante: isso porque apenas o autor do conteúdo terá acesso aos dados de alcance dos posts.

A adoção do teste aqui no Brasil a partir desta quarta-feira (17) pode significar que o experimento feito no Canadá foi bem-sucedido. Em maio, quando o processo começou por lá, a rede social informou que a ideia era observar se a medida afetava o uso do aplicativo e se ajudava a tornar a plataforma mais saudável e proporcionar interações mais positivas. Além disso, disse que as medidas poderiam chegar a outros países se o resultado fosse satisfatório.

Segundo o Instagram, a ideia é que o conteúdo oferecido na plataforma seja o destaque — não as curtidas que ele recebeu. Afinal, o app é acusado de deteriorar a saúde mental dos usuários, já que, lá, eles encontram imagens de um estilo de vida perfeito que muitas vezes não podem alcançar. Em 2017, inclusive, um estudo da agência de saúde pública do Reino Unido o considerou a pior rede social para a saúde mental e o bem-estar.

