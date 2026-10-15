Habilita Amapá entrega 350 CNHs gratuitas nesta sexta-feira (16)

Programa beneficia pessoas inscritas no CadÚnico e deve alcançar 2,6 mil habilitações entregues no estado.

O programa Habilita Amapá realiza, nesta sexta-feira (16), a entrega de mais 350 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) gratuitas. A cerimônia está marcada para as 10h, na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), no bairro São Lázaro, em Macapá.

Com a nova entrega, o programa deverá alcançar a marca de 2,6 mil habilitações concedidas a beneficiários em situação de vulnerabilidade social no estado.

A iniciativa é coordenada pelo Detran-AP e custeada com recursos do Tesouro Estadual. O objetivo é facilitar o acesso à primeira habilitação para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Quem pode ser beneficiado pelo Habilita Amapá?

O programa é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, conforme os critérios estabelecidos para a iniciativa.

A gratuidade permite que os participantes obtenham a primeira Carteira Nacional de Habilitação sem arcar com os custos do processo de formação.

A obtenção do documento pode ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, especialmente em atividades que exigem habilitação para conduzir veículos.

Beneficiários passam por todas as etapas de habilitação

Apesar da gratuidade, os participantes precisam cumprir as exigências previstas na legislação de trânsito para obter a CNH.

O processo inclui exames médicos e psicológicos, formação teórica, avaliações, aulas práticas de direção e exame final.

A aprovação nas etapas obrigatórias é necessária para a emissão do documento.

Confira local e horário da entrega

A entrega das 350 habilitações ocorrerá na sede do Detran-AP, em Macapá.

Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026.

sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Horário: 10h.

10h. Local: sede do Detran-AP.

sede do Detran-AP. Endereço: Rua Tancredo Neves, nº 217, bairro São Lázaro, Macapá.

A cerimônia integra uma nova etapa de distribuição das habilitações gratuitas aos beneficiários do programa.

Com informações do Governo do Amapá / Detran-AP.

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