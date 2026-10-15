AgSUS encerra na segunda (19) inscrições para seleção de profissionais para atuar na saúde indígena no Amapá e Pará

São vagas de nível superior, técnico e médio para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 17.700, para trabalhar em unidades do DSEI Amapá e Norte do Pará

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) encerra na próxima segunda-feira, 19 de outubro, as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais para atuar na saúde indígena na área de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará, com sede em Macapá. São 40 vagas de nível superior, médio e técnico para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva, com salários de R$ 2.800 a R$ 12.903. A seleção é realizada por demanda da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.



O processo seletivo prioriza a contratação de pessoas indígenas e valoriza candidatos com experiências no SUS, na saúde indígena e em contextos de atuação intercultural. O edital reserva vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).



Os candidatos classificados no Cadastro de Reserva poderão ser convocados quando surgirem vagas de trabalho, conforme a ordem de classificação e o número de vagas disponibilizadas.



Vagas de nível superior, técnico e médio

Há oportunidades de nível superior de Analista Técnico de Saúde Indígena, Apoiador Técnico de Saneamento, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Nutricionista, Psicólogo e Sanitarista, além de formação de cadastro de reserva, com salários de R$ 7.060 a R$ 12.903, a depender do cargo.



São oferecidas oportunidades de Técnico de Enfermagem, com ganhos mensais de R$ 3.330, e de Técnico em Saúde Bucal, de R$ 2.800. Os candidatos a essas vagas devem comprovar Ensino Médio completo e formação técnica compatível.



Também devem ter Ensino Médio completo os candidatos às funções de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, com salários de R$ 2.800 e R$ 4.800, respectivamente.



Exclusivamente para o cadastro de reserva, há vagas de nível superior de Antropólogo, Apoiador Técnico em Saúde, Fisioterapeuta, Geólogo, Médico e Supervisor de Saúde Ambiental, com salários de R$ 7.060 a 17.700, conforme o cargo.



De nível técnico, será formado cadastro de reserva de Técnico de Laboratório, Técnico Eletrotécnico e Técnico em Saneamento e Controle Ambiental, com ganhos mensais de R$ 2.800.



Com Ensino Fundamental e experiência comprovada, serão selecionados para integrar cadastro de reserva profissionais de Auxiliar de Saúde Bucal e Agente de Combate a Endemias, com salários de R$ 2.200 a R$ 3.240, respectivamente.



Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de 15 a 19 de outubro neste Link.



Confira o edital neste Link.



O resultado final do processo seletivo está previsto para o final de novembro.



Critérios de seleção

A seleção dos candidatos prevê duas etapas, além da inscrição. A primeira é uma avaliação documental e de títulos. A segunda é a realização de uma entrevista individual com cada candidato classificado.



Na Avaliação Documental e de Títulos, serão considerados o componente étnico, a formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional comprovados pelo candidato.



Na entrevista, serão avaliados o conhecimento de políticas públicas e as habilidades técnicas, interculturais e interpessoais.



O candidato deve ter conhecimentos básicos sobre o Controle Social, a legislação do SUS, SasiSUS, PNASPI; Atenção Primária (estrutura, princípios e abrangência) ou Legislação de saúde pública, direitos humanos, direito à saúde e gestão pública.



As habilidades técnicas específicas da vaga envolvem o conhecimento sobre planejamento, monitoramento e avaliação; monitoramento de dados e indicadores; conceitos e protocolos para atuar em área intercultural, considerando as especificidades dos povos indígenas.



As habilidades interculturais envolvem conhecimentos básicos sobre Controle Social e sua importância na Saúde Indígena; respeito aos Povos Indígenas; e o preparo para atuar em área intercultural, considerando as especificidades dos povos indígenas, como modos de vida, língua nativa e o território.



Finalmente, a habilidade interpessoal se traduz na facilidade para se comunicar com clareza e objetividade (fluência, empatia e escuta ativa).



Cronograma

Inscrições: de 15 a 19 de outubro neste Link

Remuneração: de R$ 2.200 a R$ 17.700.

Sobre a AgSUS



Criada por lei pelo Governo Federal em 2023, a AgSUS é um serviço social autônomo, com finalidade pública, sem fins lucrativos, que exerce atividades de interesse coletivo. Tem a finalidade de apoiar o Ministério da Saúde (MS), especialmente no provimento, estratégias de fixação e na formação de profissionais em regiões vulneráveis, com vazios assistenciais, em todos os níveis de atenção na Saúde Indígena, na Atenção Primária e na Atenção Especializada.



A Agência é responsável pela força de trabalho dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) do país e das Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) de São Paulo e Brasília.

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