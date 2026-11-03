Prefeitura de Macapá promove a exposição “Filhos da Escravidão: Raízes do Amapá” no Museu de Artes Negras

A Prefeitura de Macapá, por meio do Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (IMPROIR), realiza de 5 a 15 de novembro a exposição “Filhos da Escravidão: Raízes do Amapá”. A mostra propõe uma reflexão sobre a Consciência Negra e a fundamental contribuição do povo negro na formação histórica e cultural do Amapá.

A abertura da programação acontece nesta quinta-feira, 5 de novembro, a partir das 16h, no Museu de Artes, Culturas e Memórias Negras de Macapá.

📆 Data: 05 a 15 de novembro de 2026 (Abertura: 5 de novembro)

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Museu de Artes, Culturas e Memórias Negras de Macapá

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