A operação marca o avanço do turismo de cruzeiros no estado. Pela primeira vez, o Amapá recebe o MS Vasco da Gama, com aproximadamente 1.500 turistas a bordo, que evidencia interesse de novas companhias internacionais pelo destino estado.

Por Flávio Sousa

Com apoio do Governo do Estado, Macapá recebeu, nesta terça-feira (24), sua quarta operação de receptivo de transatlântico, e marca, pela primeira vez, a chegada do navio MS Vasco da Gama, de bandeira portuguesa, que veio da Turquia e operado pela companhia alemã Nicko Cruises com aproximadamente 1.500 turistas a bordo, e ancora no porto da praticagem de fazendinha, dos quais 385 desembarcaram na cidade, em sua maioria alemães e outros visitantes europeus.

Durante o acompanhamento da operação de desembarque, o governador Clécio Luís destacou a estrutura da embarcação, que transportava aproximadamente 1.500 passageiros — e ressaltou como o fortalecimento da segurança pública foi decisivo para recolocar o estado na rota dos cruzeiros internacionais.

Governador do Amapá, Clécio Luís.

​“Esse é um navio de grande porte, com mais de 1.300 passageiros, cujo desembarque é realizado pelos próprios botes da embarcação. Antes da nossa gestão, iniciada em 2023, o último cruzeiro havia parado no Amapá em 2018, pois as rotas deixaram de incluir o estado por questões de segurança. Hoje, estamos bem ranqueados nos indicadores de segurança pública e, ao longo desses quatro anos de gestão, registramos zero incidentes envolvendo os turistas que desembarcaram aqui por meio desses cruzeiros”, destacou o governador.

A ação consolida um avanço na inserção do estado nas rotas internacionais de turismo marítimo, que trás uma nova companhia de navegação para o roteiro turístico estadual que evidencia a ampliação do interesse de operadores internacionais pelo Amapá.

A chegada de uma nova embarcação e de uma nova operadora internacional demonstra a evolução da atividade de cruzeiros no Amapá. Com a realização de uma nova escala, o acontecimento representa o fortalecimento da imagem do estado no mercado turístico internacional e a abertura de oportunidades para atrair outras companhias marítimas interessadas em incluir o Amapá em seus itinerários.

Syntia Lamarão, Secretária de Estado de Turismo.

“Hoje, o Amapá recebe navio que veio diretamente da Turquia e logo seguirá para o Caribe. A parada obrigatória foi aqui, no nosso estado, para conhecer a Amazônia, nossa cultura, ação que gera renda e aquece a nossa economia”, destacou Syntia Lamarão, Secretária de Estado de Turismo.

Durante a permanência em Macapá, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer importantes atrativos turísticos: o Museu Sacaca, a Fortaleza de São José de Macapá, a Casa do Artesão e o Monumento Marco Zero.

A Casa do Artesão e o Museu Sacaca integram a estratégia de valorização e divulgação do artesanato, dos saberes tradicionais e da cultura amapaense. Os empreendedores do Mercado Central também estarão mobilizados para receber os visitantes e apresentar produtos e serviços locais.

A estrutura de atendimento contou com nove ônibus destinados aos roteiros turísticos e outros dois para o deslocamento de visitantes à região central, permitindo passeios independentes. Também foram mobilizados nove guias de turismo e 11 intérpretes, para acompanhar de forma especializada uma comunicação com os visitantes estrangeiros.

A Secretária de Estado do Turismo (Setur), mobilizou 16 profissionais para apoiar diretamente a operação, além das equipes dos demais órgãos e instituições participantes.

Para garantir uma operação organizada e segura, o Governo do Amapá mobilizou diferentes instituições estaduais: Gabinete do Governador (GABGOV), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), Amapá Internacional, Secretaria de Estado da Governadoria (SEGOV), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), Secretaria de Estado de Transportes (SETRAP) e Secretaria de Estado do Turismo (SETUR).

A articulação também envolve parceiros municipais, como MacapáTur, Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e Zeladoria Urbana de Macapá.

A integração contempla ações de acolhimento, segurança pública, atendimento de saúde, mobilidade, organização do trânsito, limpeza urbana e promoção cultural, demonstrando a capacidade de articulação do poder público para receber visitantes de diferentes partes do mundo.

Agência Amapá

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