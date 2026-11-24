MPF cobra esclarecimentos, enquanto análises ambientais apontam alterações na oxigenação da água do rio Araguari, no Amapá.

Um novo episódio de mortandade de peixes no rio Araguari, no município de Ferreira Gomes, mobiliza órgãos de fiscalização e investigação ambiental no Amapá. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (19 de novembro), em frente à Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes Energia (FGE).

O caso foi denunciado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), organização que atua na defesa dos direitos das comunidades atingidas por barragens, e repercutiu na imprensa local.

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá iniciou uma apuração para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e verificar as possíveis consequências ambientais. Paralelamente, o Governo do Amapá concluiu uma investigação técnica sobre o episódio e anunciou que divulgará os resultados durante coletiva de imprensa no Palácio do Setentrião, em Macapá.

MPF cobra esclarecimentos e providências

Diante da denúncia, o Ministério Público Federal notificou o Movimento dos Atingidos por Barragens para que encaminhe formalmente as provas e informações relacionadas à ocorrência.

A empresa Ferreira Gomes Energia também foi notificada para prestar esclarecimentos. O MPF solicitou ainda às secretarias de Meio Ambiente do Estado e do Município de Ferreira Gomes informações sobre as providências adotadas diante do episódio.

Todos os notificados têm prazo de dez dias corridos para responder às solicitações. O órgão também requisitou uma diligência no local para auxiliar na apuração.

O caso integra o Procedimento Administrativo nº 1.12.000.000316/2026-72.

Análises preliminares apontam alterações na água do rio Araguari

Desde o registro da mortandade, equipes técnicas realizam vistorias nas áreas afetadas, coleta de amostras, identificação dos peixes mortos e monitoramento das condições da água.

Segundo informações publicadas pelo Diário do Amapá, uma das avaliações preliminares identificou índice de 127,2% de saturação de oxigênio dissolvido na água, caracterizando um quadro de supersaturação no ponto analisado.

Entre as hipóteses consideradas está a doença da bolha gasosa, condição que pode estar associada à supersaturação de gases dissolvidos na água e comprometer a sobrevivência dos peixes.

A alteração identificada, entretanto, não permite concluir, isoladamente, o que provocou a mortandade. A confirmação das causas depende dos resultados da investigação técnica.

Hidrelétrica foi notificada pela fiscalização ambiental

A investigação conduzida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) contou com a participação de equipes da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq), do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa) e da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Durante a apuração, a fiscalização ambiental da Sema solicitou à Hidrelétrica de Ferreira Gomes os registros operacionais do empreendimento. A empresa apresentou a documentação, que foi incorporada à análise técnica.

A eventual relação entre as operações da hidrelétrica e a mortandade de peixes ainda não foi esclarecida oficialmente.

Impactos sobre pescadores e comunidades ribeirinhas

Além das consequências ambientais, a mortandade de peixes gera preocupação quanto aos possíveis impactos econômicos e sociais sobre as comunidades que dependem do rio Araguari, especialmente aquelas que têm a pesca como fonte de renda e subsistência.

Na sexta-feira (20), o governador Clécio Luís esteve em Ferreira Gomes para acompanhar os trabalhos das equipes estaduais e municipais.

As ações desenvolvidas no município incluem a avaliação das necessidades dos pescadores e moradores das comunidades ribeirinhas, além de orientações sobre o recolhimento e a destinação dos peixes mortos.

Governo do Amapá divulgará resultado da investigação

O relatório técnico elaborado pela Sema reúne as conclusões da investigação e os resultados das análises realizadas para identificar as causas da ocorrência.

Segundo o Governo do Amapá, os resultados serão apresentados durante coletiva de imprensa, que ocorre nesta quarta-feira, 25, juntamente com os encaminhamentos e as providências administrativas previstas na legislação ambiental.

A divulgação do relatório deverá esclarecer as circunstâncias da mortandade e subsidiar a adoção de medidas voltadas à proteção do ecossistema do rio Araguari e das comunidades que dependem de seus recursos naturais.

Fontes: Ministério Público Federal no Amapá, Governo do Estado do Amapá e Diário do Amapá.

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