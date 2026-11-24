Café, álcool, exercícios, noites mal dormidas e medicamentos podem interferir em determinados exames; saiba como se preparar para evitar resultados distorcidos

Por Léo Marques, da Agência Einstein

Você passa horas sem comer, chega cedo ao laboratório e estende o braço para retirar o sangue. Mas será que seus hábitos também estão contribuindo para o resultados dos exames? O preparo antes da coleta é importante para que os achados reflitam, da forma mais fiel possível, as condições de saúde do paciente.

Não existe uma orientação única para todos os exames. A necessidade e a duração do jejum, por exemplo, dependem do teste solicitado e da finalidade clínica. No caso da glicemia, usada para avaliar a quantidade de açúcar no sangue no momento da coleta, são necessárias ao menos oito horas sem ingestão de calorias. Já a hemoglobina glicada, que reflete a média da glicose nos últimos dois a três meses, não exige jejum.

O mesmo vale para o perfil lipídico, que inclui colesterol e triglicerídeos. Na maioria das situações de rotina, não há necessidade de restrição alimentar, salvo em situações específicas, como triglicerídeos muito elevados ou quando houver indicação clínica.

Por outro lado, o tempo prolongado de jejum (maior do que 12 horas) também pode influenciar alguns exames, como proteína, colesterol, triglicerídeos e ureia. Já as concentrações de creatinina e ácido úrico podem aumentar.

Treino pesado pode confundir os resultados

A atividade física pode produzir alterações transitórias ou prolongadas em diversos marcadores laboratoriais.

“A intensidade do treino, o condicionamento da pessoa e o intervalo entre o exercício e a coleta influenciam os resultados”, sinaliza o cardiologista Murilo Meneses Nunes, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia.

Um exemplo é a creatinoquinase (CK ou CPK), marcador que pode aumentar após esforço muscular, como uma sessão pesada de musculação. Outros são enzimas como AST/TGO e ALT/TGP, frequentemente associadas à avaliação do fígado, mas também presentes nos músculos. Creatinina, ureia, ácido úrico, potássio, leucócitos e alguns marcadores inflamatórios também sofrem influência.

O esforço ainda pode provocar elevações da troponina, marcador usado na investigação de lesões do músculo cardíaco para diagnóstico de infarto. “Após exercícios intensos ou prolongados, ela pode subir temporariamente, sem isso representar necessariamente um infarto ou dano permanente ao coração”, pontua Nunes. Por isso, a orientação é evitar exercícios intensos antes dos exames, seguindo a orientação específica do laboratório.

Café, álcool, cigarro e água entram na conta

Mesmo sem açúcar, o café pode interferir em alguns parâmetros, como resposta da glicose, elevação da pressão arterial e influenciar nas catecolaminas (adrenalina, noradrenalina e dopamina) e atividade da renina, comum na avaliação de hipertensão. O correto é respeitar, quando for o caso, o jejum de oito a 12 horas para ingerir a bebida.

O álcool merece atenção porque pode alterar triglicerídeos, glicose e parâmetros relacionados ao fígado. O recomendado é não beber por ao menos 24 horas antes da coleta, mas o ideal é um período de 72 horas. Já o cigarro pode aumentar a pressão, os batimentos, a glicose e o cortisol. A indicação é pelo menos 12 horas sem fumar antes do exame.

A água, por sua vez, está geralmente liberada em quantidade habitual. “Uma desidratação importante pode dificultar a coleta e alterar alguns parâmetros por hemoconcentração. No entanto, o consumo excessivo também pode interferir em determinados exames”, sinaliza a patologista clínica Claudia Meira, coordenadora do Comitê das Fases Pré e Pós-Analítica da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Sono e estresse também fazem diferença

Dormir pouco ou mal pode prejudicar a ação da insulina, hormônio responsável por auxiliar o organismo a utilizar a glicose.

“Estudos mostram que essa alteração pode ocorrer até após uma única noite de sono reduzido. Quando a privação de sono se repete, ela deixa de ser apenas uma circunstância da coleta e passa a ser um fator relevante para a saúde metabólica”, ressalta o cardiologista do Einstein em Goiânia.

Outros parâmetros afetados são o cortisol, certos marcadores inflamatórios, lipídios e hormônios relacionados ao eixo neuroendócrino.

“Entretanto, uma única noite mal dormida não significa necessariamente que todos os exames estarão comprometidos ou que a coleta deva ser automaticamente cancelada. O impacto depende do exame, da intensidade e duração da alteração do sono e das características do paciente”, reforça a patologista clínica. Ainda assim, mudanças importantes na rotina de sono, como trabalhar à noite ou passar muitas horas acordado, devem ser informadas ao profissional de saúde.

Já o estresse pode elevar temporariamente a pressão arterial, acelerar os batimentos cardíacos e aumentar a disponibilidade de açúcar no sangue. Isso ajuda a explicar por que a pressão medida durante uma situação de ansiedade pode ser diferente daquela observada em casa, em repouso.

Remédios podem alterar os números

Medicamentos também influenciam os resultados, tanto por seus efeitos no organismo quanto por interferências diretas nos métodos analíticos. As estatinas, por exemplo, reduzem o colesterol, enquanto alguns diuréticos podem modificar as concentrações de sódio, potássio, ácido úrico e glicose.

“No caso da creatinina, há medicamentos que podem elevar sua concentração sem necessariamente representar uma queda real da função renal”, comenta Claudia Meira.

Há ainda suplementos capazes de interferir na própria análise. A biotina, vitamina B7 presente em produtos para cabelo, pele e unhas, pode provocar resultados falsamente altos ou baixos em determinados testes, inclusive alguns exames hormonais e ensaios de troponina, usados para detectar e avaliar lesões no músculo cardíaco.

Por isso, o paciente deve informar ao laboratório todos os medicamentos, vitaminas e suplementos que utiliza, inclusive os vendidos sem receita. Quando relevante, também vale informar o horário da última dose. No entanto, não se deve suspender remédios por conta própria antes da coleta. Em muitos casos, o objetivo é justamente verificar como o organismo responde ao tratamento habitual. Qualquer ajuste deve partir de uma orientação médica individualizada.

Errou no preparo? Avise o laboratório e o médico

Comeu antes de um exame que exigia jejum, tomou café ou fez um treino intenso na véspera? Não esconda a informação nem decida sozinho cancelar a coleta. A decisão de realizar ou remarcar depende do teste, do preparo descumprido, de quanto tempo se passou e da finalidade clínica.

“Ao informar o ocorrido, o laboratório pode avaliar a situação e, quando necessário, registrar a condição pré-analítica ou orientar uma nova coleta”, orienta a patologista.

Ao analisar os exames, o médico também considera o histórico do paciente, os resultados anteriores, a intensidade da alteração e a presença de sintomas. Uma pequena oscilação pode não ter grande significado clínico, mas alterações importantes ou persistentes não devem ser atribuídas automaticamente ao preparo. Informar o que aconteceu antes da coleta ajuda a evitar tanto alarmes desnecessários quanto a desvalorização de um sinal relevante.

O melhor caminho é simples: seguir as instruções específicas do laboratório, esclarecer dúvidas antes do exame e contar à equipe qualquer situação fora da rotina. Assim, os números têm mais chance de retratar aquilo que realmente importa: o estado de saúde do paciente.

Fonte: Agência Einstein

Curtir isso: Curtir Carregando...