O acesso à Justiça e a realização de sonhos caminharam juntos na comunidade de Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, durante a 153ª Jornada Itinerante Fluvial do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Além dos atendimentos essenciais que superam as barreiras geográficas da região, a passagem da equipe do Judiciário pela localidade teve como ponto alto a moção do casamento na comunidade.

Na tarde da segunda-feira (23), nove casais oficializaram a união civil no Posto Avançado do TJAP, em uma cerimônia que celebrou o amor e a garantia de direitos das famílias ribeirinhas.

Para o magistrado que coordena esta edição da Jornada, juiz Augusto César Leite, o casamento na comunidade é sempre um momento especial nas Itinerantes realizadas.

“É um momento de confirmação dos laços familiares,com a certidão de casamento e a comprovação perante a lei dos compromissos assumidos por duas vidas”, pontuou o juiz. “Esse momento traz a felicidade no rosto de cada casal, como também a perspectiva que os seus direitos sejam reconhecidos a todo tempo pela Justiça e pelos órgãos públicos”, concluiu o magistrado.

O casal Pedro Pantoja Filho e Jucileide Marques compartilha a história deles:

“Sou grata a Deus por chegar neste dia, é um privilégio casar. Quase 10 anos juntos, temos nossos filhos, família. Decidimos fazer essa união com Deus,em primeiro lugar, e entre nós”, relatou Jucileide Marques.

Com 5 anos juntos e com a filhinha Luna, Brenda Souza e Enoque Silva contam como se conheceram.

“Tivemos um período de conversa no whatsapp e com a ajuda de minha irmã, ele apareceu de surpresa em casa para me pedir em namoro. E depois de 3 meses, fomos viver juntos“, relatou Brenda Souza.

“Eu roubei um beijo dela e desde então começamos a construir nossa história. E hoje pela Luna, decidimos oficializar a união. Porque o casamento é a nossa aliança e comunhão com Deus”, afirmou Enoque Silva.

E dessa forma, com histórias, sorrisos e certezas, os nove casais presentes, disseram o SIM para um novo ciclo juntos.

Programação da 153ª Jornada Fluvial

Nesta terça-feira (24), a partir das 8h, o Judiciário e as instituições parceiras deram sequência ao segundo dia consecutivo de serviços na comunidade. A mobilização, coordenada pelo juiz Augusto Leite, transforma a rotina local e evita que os moradores precisem enfrentar longas e custosas viagens até a capital para resolver pendências legais e obter documentos básicos.

Serviços integrados e proximidade com o cidadão

Para atender às demandas da população, a estrutura montada em Vila Progresso reúne órgãos municipais, estaduais e federais em uma força-tarefa de cidadania. No âmbito judicial, o TJAP conduz audiências de conciliação e instrução, entrega documentos, cumpre intimações e oferece orientações processuais, com a atuação conjunta do Ministério Público do Amapá (MP-AP) por meio virtual, e a assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública do Estado (DPE-AP).

A emissão e a regularização de documentos civis também registram grande procura. A Polícia Científica do Amapá (Politec) emite a Carteira de Identidade, enquanto a Receita Federal cuida da emissão e regularização do CPF. Na esfera da assistência social, equipes atualizam o Cadastro Único, orientam sobre benefícios governamentais e promovem ações de segurança e proteção aos direitos de crianças, adolescentes e mulheres.

Próximos destinos no arquipélago

A 153ª Jornada Itinerante Fluvial segue até o dia 27 de novembro e leva a estrutura do Estado para outras localidades isoladas do Bailique. Após encerrar o cronograma em Vila Progresso, a embarcação da Justiça atraca nas seguintes comunidades:

• 25 de novembro (quarta-feira): Limão do Curuá

• 26 de novembro (quinta-feira): Itamatatuba

• 27 de novembro (sexta-feira): Ipixuna Miranda

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ivna Penante

Fotos: Yarlen Farias

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