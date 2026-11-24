Com mais de 20 anos de atuação em uma das principais zonas de sacrifício ambiental do Chile, Cristina Ruiz participará de congresso em Porto Alegre sobre transição justa, carvão mineral e metano

A ativista ambiental chilena Cristina Ruiz Montenegro, que há mais de duas décadas atua na defesa dos direitos humanos e no enfrentamento dos impactos da poluição industrial na região de Puchuncaví-Quintero, no Chile, é uma das convidadas do Congresso Internacional de Transição Justa – Obsolescência do Carvão Mineral e Metano, que acontece simultaneamente em Porto Alegre (RS) e Fortaleza entre os dias 25 e 26.

Reconhecida por sua atuação na organização de comunidades atingidas pela atividade industrial e pela defesa da justiça ambiental, Cristina enfrenta ameaças relacionadas ao seu trabalho e teve seu caso encaminhado pelas autoridades chilenas ao Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH).

“É uma luta tremenda, que nos desgasta mental, social, econômica e culturalmente. Mas estamos convencidos de que, sim, é possível. É possível quando há vontade. Nossas autoridades, obviamente, não têm essa vontade, mas nós temos. Nós, das comunidades de diferentes partes do Chile, temos a vontade de continuar denunciando e levantando a nossa voz. Sabemos que, em algum momento, vamos poder dizer “Conseguimos!”. Se não for para nós, será para as próximas gerações. Afinal, já passamos a vida toda nisso. Mas é possível, sim. Quando há vontade e amor, é possível. A união faz a força”, afirma a ativista que veio ao Brasil pela primeira vez a convite da ARAYARA.

Cristina é cofundadora do coletivo Mujeres Zona de Sacrificio, fundadora do Colectivo Mujeres en Resistencia Chile e integra há mais de uma década a coalizão Chao Carbón, que atua pelo abandono do carvão mineral. Sua trajetória está diretamente ligada à resistência das comunidades de Puchuncaví-Quintero, região chilena marcada pela concentração de atividades industriais e pela exposição da população à contaminação ambiental.

“Meu território ficou conhecido como a ‘Chernobyl chilena’. Vocês podem pesquisar no Google por ‘Chernobyl chilena’ e vão encontrar Quintero e Puchuncaví. Nessa caminhada, demos tantos nomes e sobrenomes ao nosso território para sermos ouvidos em diferentes lugares. Tivemos muitas vozes, da menor à maior, para levar adiante esse trabalho junto com as comunidades, com nossos amigos e vizinhos. E isso apesar de as próprias empresas se dedicarem a desarticular nossas organizações”, conta Cristina Ruiz Montenegro.

A expressão “zona de sacrifício ambiental” é utilizada para descrever territórios onde a concentração de atividades poluentes provoca impactos prolongados sobre o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida das comunidades. Nessas regiões, moradores convivem com os efeitos de atividades industriais enquanto reivindicam medidas de reparação, proteção à saúde e recuperação ambiental.

A atuação de Cristina também evidencia os riscos enfrentados por defensores ambientais na América Latina. Em abril de 2026, a Subsecretaria de Direitos Humanos do Chile encaminhou ao Instituto Nacional de Direitos Humanos um pedido de ativação do protocolo de proteção em favor da ativista. O documento relata ameaças, invasão de sua residência e quebra do vidro de seu automóvel, episódios associados à sua atuação em defesa do meio ambiente.

O ofício também menciona uma ação judicial apresentada em novembro de 2023 pela representação regional do INDH em Valparaíso, referente a uma denúncia de tortura na qual Cristina figura como possível vítima. O processo estava em andamento na data do documento.

Além da mobilização territorial, Cristina possui formação complementar em Ambiente e Sociedade, Procedimentos Legais Ambientais pela Pontificia Universidad Católica de Chile e Direitos Humanos. Seu trabalho articula mulheres, povos originários e organizações sociais na defesa dos territórios e na construção de alternativas para comunidades afetadas pela exploração de combustíveis fósseis.

Participação em congresso brasileiro

Em Porto Alegre, no dia 25, Cristina Ruiz Montenegro participa, às 11h, do painel “O que é viver em uma Zona de Sacrifício Ambiental em Regiões Carboníferas na América Latina?”, que discutirá as consequências sociais, ambientais e territoriais da exploração do carvão mineral e os desafios de uma transição energética justa.

O debate também reúne Matheus Barros Rodrigues, morador e líder comunitário de Arroio dos Ratos, na Região Carbonífera do Baixo Jacuí, no Rio Grande do Sul; Cacique Santiago Franco, liderança indígena da Tekoá Yvy Poty (Aldeia Flor da Terra); Iara Reis, dirigente nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), cientista social, pedagoga e pesquisadora bolsista da Fiocruz; Ladislao Palma, ativista ambiental da organização chilena Chao Carbón, publicitário e diretor do documentário Sujeitos de Descarte: Transição Injusta.

O encontro pretende aproximar experiências de comunidades brasileiras e chilenas afetadas pela mineração e pela geração de energia a partir do carvão, ampliando o debate sobre os impactos da atividade e a necessidade de assegurar direitos às populações envolvidas nos processos de transição energética.

Serviço

Evento: Congresso de Transição Justa – Obsolescência do Carvão Mineral e Metano

Painel: O que é viver em uma Zona de Sacrifício Ambiental em Regiões Carboníferas na América Latina?

Data: 25/11

Horário: 11h

Local: Centro Cultural da UFRGS – Rua Eng. Luiz Englert, 333, Farroupilha, Porto Alegre (RS)

Curtir isso: Curtir Carregando...