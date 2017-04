Vacinação contra gripe em Manaus começa nesta terça-feira

Bianca Paiva

Mais de 500 mil doses de vacina contra a gripe serão disponibilizadas na capital amazonense, a partir desta terça-feira (25), como parte da 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A meta é vacinar 90% do público-alvo, pouco mais de 366.500 pessoas.

A imunização é prioritária para idosos, com 60 anos ou mais de idade, trabalhadores de saúde, os povos indígenas que vivem em aldeias, crianças na faixa etária de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes e mulheres com até 45 dias de pós-parto.

Também fazem parte do público-alvo, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Professores das escolas públicas e privadas foram incluídos na campanha deste ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização é uma das medidas mais efetivas para a prevenção da gripe e de suas complicações. A vacina contra influenza não contêm vírus vivos e não causa a doença. A dose é contraindicada para pessoas com alergia grave a ovo de galinha e para aqueles que já apresentaram reação anafilática a aplicações anteriores.

A vacina contra a gripe ficará disponível em 182 salas das unidades de saúde da capital amazonense, de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados das 8h às 12h. Quem tiver impossibilitado de se locomover pode agendar a vacinação pelo telefone 0800-280-8280.

O Dia D de Mobilização Nacional Contra a Gripe será em 13 de maio.

EBC

