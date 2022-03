Paraquedista Luigi Cani lança mais de 100 milhões de sementes nativas na Amazônia

Bruno Pacheco – Da Revista Cenarium

MANAUS – O paraquedista Luigi Cani, conhecido internacionalmente por ser 11 vezes recordista mundial, realizou mais um feito na carreira ao lançar mais de 100 milhões de sementes, de 27 espécies de árvores nativas, em área remota desmatada na Amazônia. A ação foi promovida pela Audi do Brasil, em parceria com o BTG Pactual, e contou com a contribuição do Governo do Amazonas e do programa “Domingão”, da TV Globo.

“100 milhões de sementes, de 27 espécies de árvores nativas, todas beneficiadas e com índice germinativo superior a 95%. Quando liberadas estrategicamente pelo ar, essas sementes pousarão precisamente em uma região desmatada no coração da Amazônia. A partir daí, elas não mais precisarão de intervenções humanas, os ventos de camada, os ventos de solo, a chuva e o sol completam a missão”, comentou o paraquedista em uma publicação no Instagram.

O paraquedista Luigi Cani lançou 100 milhões de sementes, de 27 espécies de árvores nativas, na Amazônia (Reprodução/ Instagram)

Segundo Cani, foram 12 dias intensos e consecutivos de trabalho para realizar a missão. O projeto, que surgiu com o propósito de ajudar na restauração e preservação do meio ambiente, conseguiu coletar o total de 106 milhões de sementes para serem semeadas, pelo ar, na região amazônica. “O que vivemos durante esses 12 dias foi um aprendizado e uma experiência para dividir e inspirar gerações”, relatou Luigi Cani.

O salto

O salto foi transmitido no domingo, 27, no quadro “Cani nas Alturas“, do programa “Domingão“. Para realizar o feito, Luigi Cani teve que alcançar e abrir, em queda livre, uma caixa biodegradável contendo 300 quilos de sementes.

Primeiro, no entanto, o paraquedista realizou dois saltos-teste com o compartimento contendo arroz, que deram errado. O lançamento obteve êxito somente no terceiro pulo e as sementes foram despejadas do ar numa velocidade de aproximadamente 170 km/h.

“Milhões de sementes nativas liberadas precisamente a 6.500 pés sobre uma região saudável para que os ventos de camada e de solo façam a semeadura com precisão de 2,5 quilômetros ao Norte dessa foto aonde está o desmatamento”, escreveu o paraquedista no Instagram.

Confira o vídeo do salto de Luigi Cani:

