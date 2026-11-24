Com vozes originais de Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Léa Garcia, Mateus Solano e Tiago Abravanel, longa-metragem teve trajetória por festivais nacionais e internacionais



“Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, longa-metragem de animação brasileiro dirigido e roteirizado por Brenda Lígia, com direção de arte e animação do pernambucano Everton Amorim e produção da Felistoque Cinema, estreia dia 3 de dezembro. Com distribuição da Downtown Filmes, filme divulga novo cartaz e trailer oficial. O longa traz um elenco de vozes originais que reúne atores como Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Léa Garcia, Mateus Solano, Tiago Abravanel, entre outros nomes.

O longa desloca os estereótipos historicamente atribuídos a personagens negros no audiovisual. Em vez de forças sobrenaturais ou hiperfoco no sofrimento, o protagonista Amadeo conduz sua própria aventura a partir do conhecimento, da curiosidade e do intelecto. Por quantas gerações meninas e meninos negros cresceram sem se enxergar nos papéis centrais de grandes histórias fantásticas?

Sabedoria ancestral como força transformadora

Concebido e roteirizado por Brenda Lígia e Edu Felistoque, o longa rompe com velhas fórmulas narrativas associadas a figuras negras no cinema. Em vez de depender de habilidades mágicas ou retratar unicamente o sofrimento, Amadeo conduz o enredo apoiado no raciocínio, na busca pelo saber e em sua mente brilhante.

Representatividade nas telas do cinema ao alcance de todos

A representatividade na infância vai muito além de ter corpos negros em tela; trata-se de como esses corpos ocupam o espaço. Em “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, o protagonista negro não está ali para cumprir cota ou ser coadjuvante: ele conduz a própria história com inteligência, curiosidade e autonomia, expandindo as referências possíveis para as novas gerações.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wlH5A1mWn0k

Animação tradicional 2D

O filme é uma animação tradicional 2D, sem uso de inteligência artificial que mistura aventura, humor, romance e crítica histórica ao retratar o Brasil escravocrata do século XIX. A trama hipotética acompanha Amadeo, um jovem africano sensível e genial que inventa a câmera fotográfica antes dos europeus, ele utiliza sua criação para ajudar e divulgar a necessária libertação de pessoas escravizadas, enquanto vive um amor impossível pela filha de um poderoso barão.

Coprodução e pré-estreias

Coproduzido pela Sol de Barros, Refúgio Onírico, Sagui Studio, Assum Filmes, Martinelli Filmes, Guarnicê Produções e Dream Box, o filme também contará com pré-estreias em São Paulo, Recife, Goiânia, Salvador e no Rio de Janeiro. O elenco completo conta ainda com Adriana Lessa, Igor Cotrim, Dexter – O oitavo Anjo, Jéssica Miranda, Douglas Monteiro, Luiz Carlos de Moraes, Raul Miguel Pinheiro e a própria Brenda Lígia, entre outros nomes.

“Participar de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo é fazer parte de uma obra que nos convida a questionar a história que nos contaram e imaginar outras possibilidades para o nosso país. O filme fala de reparação, memória e representatividade, trazendo para o centro da narrativa personagens e perspectivas historicamente silenciados. Acredito no cinema como ferramenta de transformação, e contar essa história é também um convite para refletirmos sobre o Brasil que construímos e aquele que ainda podemos construir”, destaca a diretora Brenda Lígia.

Após estreia mundial em Xangai, longa percorre importantes festivais de cinema nacionais

Depois de fazer sua estreia mundial na mostra competitiva do 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF), realizada em junho, na China, o longa passou pelo Festival de Brasília, o Festival do Rio 2026 e a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, além de integrar a programação da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e do Festival de Cinema de Tóquio, no fim de outubro.

Elenco celebra participação

O elenco que integra o filme comemora as participações no longa. Mateus Solano comenta: “O filme é uma graça. Foi uma experiência única assistir com os meus filhos, ao ar livre…eles adoraram, eu adorei. Foi muito bom ter feito o filme e participado do Festival do Rio. Parabéns à direção pelo trabalho, pela edição, pela mixagem…tudo lindo!”

“Eu adoro usar minha voz, ainda mais em uma animação, é muito mais divertido, porque você pode brincar com a voz, brincar com as expressões…eu me diverti muito nessas gravações”, comenta Antônio Fagundes, que integra o elenco do filme.

“A Linda é amável e é interessante porque ela é inconformada. O filme tem essa perspectiva de mudar o rumo das coisas. É a primeira vez que não faço uma personagem negra. Achei muita inteligente da parte da Brenda trazer essa voz que tem essa perspectiva de revolução a partir de um pensamento negro de fato. É uma história de muitas conquistas e muitos renascimentos”, complementa Naruna Costa, sobre sua personagem Linda.

Direção e roteiro pelo olhar de Brenda Lígia e a arte de Everton Amorim

Além da direção e roteiro de Brenda Lígia, o longa tem direção de arte e de animação assinada por Everton Amorim, artista pernambucano residente em Caruaru no interior do estado, com experiência em produções nacionais e internacionais de animação e sócio da Sagui Studio e CEO da Refúgio Onírico, produtora voltada para documentários e projetos audiovisuais independentes, em Pernambuco.

Trilha sonora original de Guilherme Picolo

A trilha sonora original é de Guilherme Picolo, músico, produtor executivo na DreamBox e compositor de trilhas sonoras, que assina mais de 8 trilhas de longas-metragens como “Flops – Agentes Nada Secretos”, “Crackland”, “Toro”, “Todos Carnaval tem Seu Fim” e “Amado”.

Patrocinadores

“Patrocinado pelo BNDES, Amadeo e o Hipotético Mundo Novo combina criatividade e cultura brasileira em uma narrativa original que convida o público a revisitar a história do país por novas perspectivas. O filme demonstra a capacidade do audiovisual nacional de abordar temas históricos e sociais por meio de linguagens inovadoras e promete atrair toda a família para as salas de cinema”, enaltece Marina Moreira, superintendente da Área de Relacionamento, Marketing e Cultura do BNDES.

“Amadeo e O Hipotético Mundo Novo” conta com o patrocínio do BNDES, com o Apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF) e com a Realização do Governo do Distrito Federal através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Sobre o elenco:

SÉRGIO MENEZES

Nascido no Rio de Janeiro, Sérgio Menezes começou a atuar aos 12 anos, no teatro amador, e iniciou sua trajetória na televisão em 1999, na novela Força de um Desejo, da TV Globo. Ao longo de mais de duas décadas de carreira, construiu uma trajetória versátil, transitando entre o drama, a comédia e diferentes linguagens das artes cênicas.

Na televisão, integrou o elenco de produções como Celebridade, O Beijo do Vampiro, Sinhá Moça, Cheias de Charme, Pega Pega e Quanto Mais Vida, Melhor!. No cinema, destacou-se em O Novelo (2021), pelo qual recebeu reconhecimento como ator, e em Amado (2022). Entre seus trabalhos mais recentes estão a minissérie Máscaras de Oxigênio Não Cairão e o longa-metragem Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, ampliando sua presença no audiovisual brasileiro.

EDMILSON FILHO

Natural de Fortaleza, Ceará, Edmilson Filho é um artista reconhecido por unir comédia, artes marciais e elementos da cultura nordestina em seus trabalhos. Praticante de taekwondo desde jovem, tornou-se tricampeão brasileiro da modalidade, experiência que contribuiu para desenvolver o estilo físico e dinâmico que marca suas interpretações. Sua trajetória artística inclui teatro, humor e produção audiovisual.

Ganhou projeção nacional ao protagonizar Cine Holliúdy (2012), dirigido por Halder Gomes, interpretando Francisgleydisson, personagem que se tornou uma de suas marcas registradas e deu origem a filmes e uma série de televisão. Também protagonizou O Shaolin do Sertão, Cabras da Peste, Bem-Vinda a Quixeramobim e O Cangaceiro do Futuro, da Netflix. Em 2026, integra projetos como O Shaolin do Sertão 2 e Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, mantendo sua atuação como um dos nomes representativos da comédia brasileira contemporânea.

ANTÔNIO FAGUNDES

Com uma trajetória de seis décadas, Antônio Fagundes é um dos nomes mais reconhecidos das artes cênicas brasileiras. Nascido no Rio de Janeiro e criado em São Paulo, começou no teatro ainda adolescente e construiu uma carreira sólida nos palcos, no cinema e na televisão. Sua interpretação de personagens complexos, aliada à presença marcante e à experiência teatral, fez dele uma referência para diferentes gerações de artistas e espectadores.

Na televisão, protagonizou ou integrou produções emblemáticas como Roda de Fogo, Vale Tudo, O Rei do Gado, A Viagem, Terra Nostra e Carga Pesada. No cinema, participou de filmes como Deus é Brasileiro e MMA — Meu Melhor Amigo. Em 2026, celebra seus 60 anos de carreira mantendo uma rotina ativa no teatro, com os espetáculos Dois de Nós, ao lado de Christiane Torloni, e Sete Minutos, que também dirige. No audiovisual, voltou às novelas da Globo em Quem Ama Cuida, na participação especial como Arthur Brandão, e integra o elenco da minissérie Ângela Diniz: Assassinada e Condenada.

PAOLLA OLIVEIRA

Nascida em São Paulo, Paolla Oliveira é uma das atrizes de destaque de sua geração. Iniciou sua trajetória na televisão no começo dos anos 2000 e conquistou espaço em novelas, séries e produções cinematográficas.

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Belíssima, O Profeta, Insensato Coração, Amor à Vida e A Força do Querer, novela em que interpretou a policial Jeiza. Também ganhou grande visibilidade como Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo (2025). Em 2026, protagoniza Herança de Narcisa, filme de terror no qual interpreta Ana, uma mulher confrontada por traumas familiares, demonstrando seu interesse por personagens complexas e narrativas que exploram a experiência feminina. Também está ligada à adaptação cinematográfica de A Estranha da Cama, baseada na obra de Raphael Montes, com lançamento previsto para 2027.

MATEUS SOLANO

Nascido em Brasília, Mateus Solano é ator formado em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Iniciou sua trajetória na televisão no começo dos anos 2000 e ganhou destaque nacional em 2009, ao interpretar os gêmeos Miguel e Jorge na novela Viver a Vida. Desde então, construiu uma carreira marcada pela diversidade de personagens e pela capacidade de transitar entre o humor e o drama, tanto na televisão quanto no teatro e no cinema.

Seu papel como Félix, em Amor à Vida (2013), tornou-se um dos mais emblemáticos de sua carreira, rendendo grande reconhecimento do público e da crítica. Também atuou em produções como A Dona do Pedaço, Quanto Mais Vida, Melhor!, Elas por Elas, Benzinho e Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo. No teatro, destaca-se com o monólogo O Figurante, escrito em parceria com Isabel Teixeira e Miguel Thiré, que aborda a busca por identidade e protagonismo. Entre seus projetos de 2026 estão a novela Lá na Minha Terra e o longa-metragem Amadeo e o Hipotético Mundo Novo.

NARUNA COSTA

Naruna Costa é atriz, diretora, cantora e compositora, vencedora do Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no 54º Festival de Cinema de Gramado (2026) por sua atuação em Pele de Rinoceronte, de Marcello Ludwig Maia. Formada pela Escola de Arte Dramática da ECA/USP, construiu uma trajetória de destaque no teatro, no cinema e na televisão, sendo também uma das fundadoras do Grupo Clariô de Teatro e do Espaço Clariô, referências na produção artística negra e periférica de São Paulo.

No audiovisual, atuou em obras como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Irmandade, Todas as Flores, Beleza Fatal e Falas Negras. Em 2018, recebeu o Prêmio APCA de Melhor Direção por Buraquinhos ou o Vento é Inimigo do Picumã, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar a categoria.

Ficha Técnica:

Diretores e roteiristas: Brenda Lígia e Edu Felistoque

Produção: Felistoque Cinema

Coprodução: Sol de Barros Filmes, Refúgio Onírico, Sagui Studio, Assum Filmes, Martinelli Filmes, Guarnicê Produções e Dream Box

Distribuição: Downtown Filmes

Direção de Arte e de Animação: Everton Amorim

Trilha Sonora: Guilherme Picolo

Sinopse

Amadeo é um jovem africano sensível e genial que inventa a câmera fotográfica antes dos europeus. Tudo sobre sua invenção seria mais fácil e maravilhoso se não tivesse acontecido no século XIX no Brasil — o último país das Américas a abolir a escravidão. Amadeo nutre uma paixão proibida por Linda, uma jovem idealista apaixonada pela ciência e pela arte. Para aliviar as dores desse amor, o jovem cientista se dedica ainda mais ao desenvolvimento da câmera fotográfica.

Brenda Lígia | Diretora e Roteirista

Brenda Lígia é diretora, roteirista, atriz e editora. Formada em Comunicação Social, estudou Management Studies na University of the West Indies, em Trinidad & Tobago, e francês na Migros École Club, na Suíça.

Como diretora, acumula reconhecimento em festivais nacionais e internacionais por obras como Contraste, vencedor do Prêmio Diáspora no Silicon Valley African Film Festival (EUA); Ilê, premiado com o Prêmio Empathy no Essential Stories Film Project (EUA); e Rabutaia, vencedor do Prêmio Especial do Júri no Cine PE. Em seus projetos autorais, frequentemente assina roteiro, direção, montagem e atuação.

Como atriz, recebeu prêmios de Melhor Atriz pelos filmes Aqui Jaz e Causa Mortis. Na televisão, participou de produções como Sob Pressão, Assédio, Além do Guarda-Roupa e A Mulher do Prefeito.

Edu Felistoque | Diretor e Roteirista

Edu Felistoque é cineasta, diretor, produtor, roteirista, montador e diretor de fotografia. Com trabalhos que transitam entre a ficção e o documentário, desenvolveu uma filmografia marcada por narrativas urbanas e socialmente engajadas. Sua carreira conta com mais de 15 longas-metragens dirigidos, roteirizados, montados, fotografados e produzidos, como ‘Amado’, ‘Toro’, ‘Cano Serrado’ e ‘Inversão’ 1′ e exibidos em cinemas, plataformas e canais como Telecine, Globo Play e Sony Pictures Television, entre outros.

Sobre a Downtown Filmes

A Downtown Filmes é uma das principais distribuidoras do cinema brasileiro, responsável pelo lançamento de grandes sucessos de bilheteria e por aproximar o público nacional de produções brasileiras de destaque. A empresa consolidou sua presença no mercado com estratégias de distribuição de amplo alcance e forte atuação no circuito exibidor.

Entre os títulos de maior sucesso distribuídos pela empresa estão a franquia “Minha Mãe é uma Peça”, “Nada a Perder”, “Até Que a Sorte Nos Separe”, além de produções de grande repercussão como “Os Farofeiros”, “Detetives do Prédio Azul 2”, “De Pernas pro Ar”, “M-8: Quando a Morte Socorre a Vida” e “10 Horas para o Natal”, produções que alcançaram milhões de espectadores e marcaram o mercado audiovisual nacional.

Com um catálogo diversificado e uma trajetória ligada a importantes lançamentos brasileiros, a Downtown Filmes tornou-se referência na distribuição de longas-metragens nacionais e segue ocupando posição de destaque na indústria audiovisual do país.

Sobre a Felistoque Cinema

A Felistoque Cinema de Brasília/DF é uma das produtoras independentes mais atuantes do audiovisual brasileiro, com uma trajetória dedicada ao cinema, à televisão e às plataformas de streaming. Fundada pelo cineasta Edu Felistoque e pela produtora Denise Castelhano, a empresa construiu uma filmografia marcada por narrativas potentes, profundamente conectadas às contradições urbanas, aos conflitos humanos e às urgências sociais do Brasil contemporâneo.Com uma linguagem que transita entre a força documental e o cinema de dramaturgia, a Felistoque desenvolve obras que mergulham em temas como desigualdade, exclusão social, violência, dependência química, identidade e pertencimento. Inspirado pelo Neorrealismo Italiano — influência adquirida por Edu Felistoque durante seus estudos de direção de fotografia e dramaturgia na Cinecittà, em Roma, nos anos 90 — o estúdio consolidou um olhar autoral que privilegia personagens reais, territórios invisibilizados e histórias atravessadas pela humanidade.

Ao longo de sua trajetória, a produtora e seus sócios produziram mais de 20 longas-metragens, entre eles: “400 Contra 1 – Uma História do Crime Organizado”, “Toro”, ”Amado”, “Cano Serrado”, “Zagati”, “Cracolândia” e outros, distribuídos e exibidos em salas de cinema e em plataformas e canais como Globoplay, Telecine e Sony Pictures Television. Na televisão, assinou séries como “Bipolar” e “Buscando Buskers”, exibidas em canais como Sony Channel Brasil, Warner Channel Brasil, Arte 1 e Music Box Brasil.Entre seus projetos mais recentes estão o documentário “Cena Aberta” — dando continuidade à pesquisa iniciada em Cracolândia, 10 anos atrás; “Ser Feliz por Nenhum Motivo”, um documentário científico e investigativo sobre a trajetória da meditação no Brasil; e “A Dança do Universo”, com o físico Marcelo Gleiser, dirigido por João Jardim e “Fora do Roteiro” com Marcelo Serrado, disponíveis na plataforma Aquarius em parceria com a Downtown Filmes. Também destaca-se “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, que marca a estreia da produtora no nicho de animação, que teve a estreia mundial no Shanghai International Film Festival, em junho de 2026, e no 59° Festival de Brasília. Premiada nacional e internacionalmente, a Felistoque Cinema se consolidou como uma produtora comprometida com um cinema vivo, urgente e profundamente brasileiro, capaz de transformar realidades complexas em experiências cinematográficas de grande impacto artístico e social.

Sobre a Assum Filmes

A Assum Filmes é uma produtora audiovisual brasileira independente fundada pelo produtor executivo Victor Dias, com atuação voltada ao desenvolvimento e produção de obras que conectam cinema, música e narrativas contemporâneas. Com uma abordagem criativa da produção e um olhar artístico voltado à potência das histórias em tela, a produtora transita entre documentários, ficção, séries e projetos musicais, construindo uma trajetória marcada por narrativas de forte identidade cultural, relevância social e diálogo com o público contemporâneo. Ao longo de sua trajetória, a Assum consolidou parcerias com canais, plataformas e produtoras nacionais e internacionais, desenvolvendo projetos que unem linguagem autoral, versatilidade de produção e soluções criativas capazes de potencializar o valor artístico e visual de cada obra.

Entre seus principais trabalhos estão a série documental-musical Buscando Buskers, que conta com quatro temporadas exibidas em canais como Sony, Arte 1, TV Brasil, Music Box Brazil e TV5Monde; os longas documentais A Trilha Sonora da Cidade e Vai Som!; além das coproduções Amado, Badi Assad e Cracolândia, dirigidos por Edu Felistoque. Seu catálogo também inclui projetos como a animação Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, selecionada para o Shanghai International Film Festival; os documentários A Dança do Universo, dirigido por João Jardim, Cena Aberta e Ser Feliz Sem Nenhum Motivo. No mercado musical, a produtora também realizou shows, videoclipes e conteúdos audiovisuais para artistas como Adriana Calcanhotto, Carlinhos Brown e Fafá de Belém, cuja gravação de show foi indicada ao 29º Prêmio da Música Brasileira.

Sobre a Sol de Barros Filmes

Fundada em 2019, a Sol de Barros Filmes nasceu com o propósito de expandir a atuação de sua sócia-administradora, Solange de Barros, profissional com mais de 25 anos de sólida trajetória no mercado audiovisual como Produtora Executiva, Assistente de Produção e Atriz.

A produtora consolidou-se com o objetivo estratégico de impulsionar o polo audiovisual de Brasília, dedicando-se ao desenvolvimento de projetos que valorizam a diversidade e a riqueza de narrativas reais e ficcionais. Pautada pelo crescimento colaborativo, a empresa atua de forma integrada com profissionais da área, promovendo a inovação e o fortalecimento do setor a cada novo projeto.

Como reflexo desse compromisso com a excelência, em 2024, a Sol de Barros Filmes foi contemplada no edital da Lei Paulo Gustavo. O recurso está sendo direcionado à finalização do longa-metragem de animação “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, obra que conta com a direção e o roteiro assinados por Brenda Lígia e Edu Felistoque.

Sobre a SAGUI

A SAGUI é um estúdio nordestino de animação e produtora audiovisual fundado em 2023 pelos artistas Everton Amorim, Madu Cavalcante e Gabriel Vieira, com sede em Caruaru, Pernambuco, e atuação colaborativa em todo o Brasil. O estúdio atua em diferentes etapas da criação audiovisual, incluindo direção criativa, roteiro, produção, design visual e pós-produção.

Especializada em cinema de animação 2D e 3D, a SAGUI desenvolve curtas-metragens, filmes, séries e projetos audiovisuais autorais que transitam entre o cinema, a experimentação visual e a narrativa contemporânea.

Com forte inspiração na cultura popular brasileira e nas vivências do Nordeste, nossas obras exploram temas sociais, afetivos e cotidianos, abordando relações familiares, dores emocionais e reflexões humanas através de uma linguagem cinematográfica sensível e visualmente marcante. Buscamos continuamente abordar nossos temas com responsabilidade, garantindo representatividade e com a missão de desconstruir preconceitos e estereótipos.

O nome SAGUI faz referência aos pequenos primatas nativos do Brasil, frequentemente vistos nos centros urbanos atravessando fios elétricos — uma imagem que simboliza o encontro entre o natural, o regional e o urbano, elementos que atravessam a identidade criativa do estúdio.

Sobre a Refúgio Onírico

A Refúgio Onírico é uma produtora audiovisual independente fundada pelo artista e cineasta pernambucano Everton Amorim, dedicada ao desenvolvimento de obras autorais que transitam entre o cinema, a animação e as demais linguagens do audiovisual.

Com sede em Pernambuco e atuação colaborativa em diferentes regiões do Brasil, a produtora realiza curtas-metragens, filmes e projetos experimentais que unem live action, animação e estética cinematográfica como partes de uma mesma linguagem artística. Sua proposta criativa busca romper as fronteiras tradicionalmente estabelecidas entre animação e cinema, explorando novas possibilidades narrativas e visuais.

Inspirada pelas vivências nordestinas, pela cultura popular brasileira e pelas relações entre o cotidiano, o imaginário e o emocional, a Refúgio Onírico desenvolve obras voltadas a temas humanos, frequentemente abordando memória, identidade, conflitos familiares e questões subjetivas através de uma linguagem visual sensível.

A produtora atua em diferentes etapas da criação audiovisual, incluindo direção criativa, roteiro, produção, direção de arte, animação e pós-produção, sempre priorizando projetos de forte identidade estética, experimentação artística e linguagem autoral.

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