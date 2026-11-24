Dados buscam mobilizar empresas e corrigir distorções

Fabíola Sinimbú – Repórter da Agência Brasil

O Pacto Global das Nações Unidas (ONU) – Rede Brasil apresentou nesta terça-feira (24), em Genebra, documento que reúne indicadores sobre empregabilidade indígena no Brasil.

O Infográfico Reflorestar o Corporativo destaca dados como a representatividade indígena inferior a 1% nos quadros das maiores empresas do Brasil, apontada em um estudo do Instituto Ethos de 2024.

São feitos recortes do Censo 2022, como o tamanho da população indígena atualmente no país com quase 1,7 milhão de pessoas, distribuídas em 391 povos, que falam 295 línguas. E destaca os três contextos em que vivem: urbano, rural e nas Terras Indígenas.

“Em algum momento fomos 100% neste país. Hoje somos 0,83%. Precisamos resgatar essa herança, que é potência” reforça a publicação idealizada pela indígena Naiá Tupinambá.

A partir desse cenário, a publicação apresenta as barreiras enfrentadas por essa população no mercado de trabalho, como racismo institucional, os estereótipos étnico-raciais e requisitos das vagas incompatíveis com a realidade indígena. E interseccionalidades que agravam esses desafios, como no caso de mulheres e LGBTQIAPN+.

São apontados ainda caminhos para superar esses obstáculos como flexibilização de pré-requisitos, mentorias e formação de lideranças e estímulo à autodeclaração étnico-racial, por exemplo.

“Precisamos ampliar o debate sobre a empregabilidade indígena no Brasil, porque ainda temos um longo caminho pela frente“, afirma Naiá Tupinambá.

Direitos Humanos

O documento foi apresentado durante o 15º Fórum Anual da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, que reúne representantes de governos, empresas e sociedade civil

Segundo Gabriela Almeida, gerente executiva de Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, a apresentação teve como objetivo ampliar a lente de diversidade, equidade e inclusão nas estratégias empresariais.

“Quando a gente fala de igualdade étnico-racial, a gente não tá falando só de pretos e pardos, a gente também precisa incluir povos indígenas, e a gente também mostra que faltam dados, que os estudos disponíveis não foram atualizados”, diz.

Próximos passos

Para Gabriela, a apresentação do documento foi uma primeira etapa de iniciativas que precisam se concretizar em ações dentro das empresas. Por essa razão, o Pacto Global também desenvolverá um estudo para identificar o cenário real da empregabilidade e do empreendedorismo indígena.

“Quando a gente fala de impacto das empresas na cadeia de valor, na cadeia de fornecimento, esses números são bastante importantes para que tudo isso possa ser pauta na estratégia empresarial”, conclui a gestora.

Agência Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...