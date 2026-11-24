Lançamento do maior congresso de Computação da América Latina acontece nesta quarta em Manaus
Manaus será oficialmente apresentada como sede do 47º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2027), considerado o maior evento científico da área na América Latina. A cerimônia de lançamento será realizada nesta quarta-feira, 25 de novembro, das 14h às 16h, no Auditório 1 do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (IComp/UFAM), localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Universitário da UFAM, Setor Norte, Coroado I, Manaus (AM).
O encontro reunirá representantes da UFAM e da SBC para apresentar os detalhes do congresso, que acontecerá de 1º a 5 de agosto de 2027, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. A expectativa é receber mais de 2 mil participantes do Brasil e de outros países da América Latina.
Com o tema “Computação para a Vida: Ciência & Transformação”, o CSBC 2027 terá como destaque debates sobre inteligência artificial, saúde digital, bioeconomia, cibersegurança e computação quântica. A programação também prevê workshops, encontros científicos, atividades de formação, experiências interativas e espaços de conexão entre universidades, empresas, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor.
Durante a cerimônia serão apresentadas informações sobre os diferenciais do congresso, os principais eixos temáticos, as oportunidades de participação e as possibilidades de parceria para empresas, instituições e organizações interessadas em integrar a programação.
SERVIÇO
O quê: Cerimônia de lançamento oficial do 47º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2027)
Onde: Auditório 1 do Instituto de Computação da UFAM (IComp), localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Universitário da UFAM, Setor Norte, Coroado I, Manaus (AM).
Quando: 25 de novembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 14h às 16h
Mais informações sobre o Congresso: csbc.sbc.org.br/2027