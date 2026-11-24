Manaus será oficialmente apresentada como sede do 47º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2027), considerado o maior evento científico da área na América Latina. A cerimônia de lançamento será realizada nesta quarta-feira, 25 de novembro, das 14h às 16h, no Auditório 1 do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (IComp/UFAM), localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Universitário da UFAM, Setor Norte, Coroado I, Manaus (AM).

O encontro reunirá representantes da UFAM e da SBC para apresentar os detalhes do congresso, que acontecerá de 1º a 5 de agosto de 2027, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. A expectativa é receber mais de 2 mil participantes do Brasil e de outros países da América Latina.

Com o tema “Computação para a Vida: Ciência & Transformação”, o CSBC 2027 terá como destaque debates sobre inteligência artificial, saúde digital, bioeconomia, cibersegurança e computação quântica. A programação também prevê workshops, encontros científicos, atividades de formação, experiências interativas e espaços de conexão entre universidades, empresas, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor.

Durante a cerimônia serão apresentadas informações sobre os diferenciais do congresso, os principais eixos temáticos, as oportunidades de participação e as possibilidades de parceria para empresas, instituições e organizações interessadas em integrar a programação.

SERVIÇO

O quê: Cerimônia de lançamento oficial do 47º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2027)

Onde: Auditório 1 do Instituto de Computação da UFAM (IComp), localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Universitário da UFAM, Setor Norte, Coroado I, Manaus (AM).

Quando: 25 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 14h às 16h

Mais informações sobre o Congresso: csbc.sbc.org.br/2027

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