Tipos de exames e recomendações variam devido às diferenças biológicas e hormonais entre homens e mulheres

Para manter a saúde em dia, os exames preventivos são fundamentais para a detecção precoce de doenças. Eles devem ser realizados tanto por mulheres quanto por homens, auxiliando na identificação de alterações ainda em fases iniciais, o que possibilita intervenções mais rápidas e, em muitos casos, aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido e cura.

É importante que as pessoas estejam atentas aos diferentes tipos de exames e às recomendações médicas, que podem variar conforme o sexo, a idade, o histórico familiar e os fatores de risco individuais. Parte dessas diferenças está relacionada às características biológicas e hormonais de homens e mulheres.

Mulheres e homens devem agir de forma preventiva

Entre as mulheres, um dos exames mais importantes é o rastreamento do câncer do colo do útero. Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou as diretrizes para o rastreamento dessa doença, incorporando gradualmente o teste molecular para detecção do DNA do Papilomavírus Humano (HPV) ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Esse teste permite identificar a presença de tipos de HPV associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Quando o resultado é positivo, a paciente pode ser encaminhada para exames complementares e acompanhamento adequado, favorecendo a identificação e o tratamento precoce de lesões precursoras e contribuindo para a redução dos casos da doença. A recomendação é que o exame seja realizado por pessoas entre 25 e 64 anos, com intervalo de cinco anos entre as coletas quando o resultado for negativo e conforme os protocolos estabelecidos pelos serviços de saúde.

Além disso, as mulheres devem realizar acompanhamento regular para a saúde das mamas. A mamografia é o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama e pode identificar tumores antes mesmo do surgimento de sintomas. A idade de início e a periodicidade do rastreamento podem variar conforme as recomendações médicas, os fatores de risco individuais e as diretrizes adotadas pelos serviços de saúde.

A oncologia clínica moderna apresenta excelentes resultados no tratamento do câncer de mama quando a doença é diagnosticada precocemente. Em estágios iniciais, as taxas de sobrevida específica em cinco anos ultrapassam 90%, podendo alcançar índices ainda mais elevados em alguns grupos de pacientes.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a faixa etária entre 40 e 49 anos concentra uma parcela importante dos casos da doença. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras, excluindo o câncer de pele não melanoma, com cerca de 74 mil novos casos estimados por ano, além de mais de 18 mil óbitos anuais no país.

As chances de sucesso no tratamento de câncer de mama variam de acordo com o estágio da doença no momento do diagnóstico. Em fases iniciais, os índices de controle e sobrevida são bastante elevados. Já nos casos avançados ou metastáticos, embora tenham ocorrido avanços importantes nos tratamentos disponíveis, o prognóstico tende a ser menos favorável.

Há, ainda, exames que podem ser solicitados conforme a idade, os sintomas e o histórico de saúde da mulher, como avaliações hormonais para verificar os níveis de estrogênio, progesterona, prolactina e outros hormônios, quando houver indicação clínica.

Já entre os homens, a prevenção inclui a avaliação da saúde da próstata. Essa avaliação pode envolver o exame de sangue que mede o antígeno prostático específico (PSA) e, quando indicado pelo médico, o exame de toque retal. A combinação dessas ferramentas auxilia na investigação de alterações prostáticas, incluindo o câncer de próstata.

Segundo especialistas, homens sem sintomas devem conversar com seu médico sobre a necessidade de rastreamento a partir dos 50 anos. Para aqueles com maior risco de desenvolver a doença, como indivíduos com histórico familiar ou homens negros, essa avaliação pode ser considerada a partir dos 45 anos. A identificação precoce do câncer de próstata aumenta as possibilidades de tratamento curativo e de melhores resultados clínicos.

Além disso, os homens devem manter atenção especial à saúde cardiovascular, realizando avaliações periódicas dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia, além de exames complementares quando indicados pelo médico. Isso porque os homens tendem a apresentar maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares em idades mais precoces quando comparados às mulheres.

Pesquisas científicas indicam que os homens costumam desenvolver doenças cardiovasculares vários anos antes das mulheres, o que reforça a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular desde a vida adulta.

Exames importantes para homens e mulheres

Além dos exames específicos para cada sexo, existem avaliações preventivas recomendadas para toda a população. Entre elas, destaca-se a colonoscopia, considerada o principal exame para prevenção e diagnóstico precoce do câncer colorretal. Atualmente, diversas sociedades médicas recomendam que pessoas com risco habitual iniciem o rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Além de identificar tumores em fases iniciais, a colonoscopia possibilita a detecção e a remoção de pólipos intestinais, lesões que podem evoluir para câncer ao longo dos anos.

Outro exame que tem ganhado importância é a tomografia computadorizada de tórax de baixa dose, recomendada para pessoas com alto risco de desenvolver câncer de pulmão. De acordo com as principais diretrizes internacionais, o rastreamento é indicado para indivíduos entre 50 e 80 anos com histórico de tabagismo de pelo menos 20 anos-maço, que ainda fumam ou interromperam o hábito nos últimos 15 anos. O exame permite identificar tumores em fases iniciais, quando as chances de tratamento curativo são significativamente maiores.

Além dos rastreamentos oncológicos, exames de sangue para avaliação da glicemia, colesterol e triglicerídeos ajudam a identificar precocemente alterações metabólicas e fatores de risco para doenças cardiovasculares. A aferição regular da pressão arterial também é fundamental para prevenir complicações relacionadas à hipertensão, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal.

Por fim, consultas médicas periódicas permitem avaliar o estado geral de saúde e orientar a realização de exames de acordo com a idade, o histórico familiar, os hábitos de vida e os fatores de risco de cada pessoa. Adotar uma rotina de acompanhamento médico e realizar os exames preventivos recomendados são medidas fundamentais para promover a saúde, prevenir doenças e aumentar as chances de diagnóstico precoce, quando os tratamentos costumam ser mais eficazes.

Manter os exames preventivos em dia é uma das principais estratégias para identificar doenças ainda em fases iniciais. Eles são importantes tanto para mulheres quanto para homens e permitem detectar alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas, possibilitando intervenções mais precoces e aumentando, em muitos casos, as chances de tratamento bem-sucedido e de cura.

É importante que cada pessoa conheça as recomendações para sua faixa etária e perfil de risco. A indicação dos exames pode variar conforme o sexo, a idade, o histórico familiar, os hábitos de vida e outros fatores individuais. Parte dessas diferenças está relacionada às características biológicas e hormonais de homens e mulheres.

Mulheres e homens devem agir de forma preventiva

Entre as mulheres, um dos exames mais importantes é o rastreamento do câncer do colo do útero. Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou as diretrizes para essa estratégia, incorporando gradualmente ao Sistema Único de Saúde (SUS) o teste molecular para detecção do DNA do Papilomavírus Humano (HPV).

Esse exame identifica a presença dos tipos de HPV de alto risco associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Quando o resultado é positivo, a paciente pode ser encaminhada para exames complementares e acompanhamento adequado, favorecendo o diagnóstico e o tratamento das lesões precursoras antes que evoluam para câncer.

A recomendação do Ministério da Saúde é que o exame seja realizado por pessoas entre 25 e 64 anos, com intervalo de cinco anos entre as coletas após um resultado negativo, conforme os protocolos estabelecidos pelos serviços de saúde.

Outro cuidado fundamental é o acompanhamento da saúde das mamas. A mamografia continua sendo o principal exame para o rastreamento do câncer de mama, permitindo identificar tumores antes do surgimento de sintomas. A idade para início e a periodicidade do exame podem variar conforme as recomendações médicas, os fatores de risco individuais e as diretrizes adotadas pelos serviços de saúde.

O diagnóstico precoce tem impacto direto nos resultados do tratamento. Quando identificado em estágios iniciais, o câncer de mama apresenta taxas de sobrevida em cinco anos superiores a 90%, podendo ser ainda maiores em alguns subtipos da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama permanece como o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras, excluindo o câncer de pele não melanoma, com estimativa de 78.610 novos casos por ano entre 2026 e 2028. Em 2024, foram registrados 20.849 óbitos pela doença.

As chances de sucesso do tratamento variam conforme o estágio do tumor no momento do diagnóstico. Em fases iniciais, as possibilidades de controle e cura são elevadas. Nos casos avançados ou metastáticos, embora tenham ocorrido importantes avanços terapêuticos nos últimos anos, o tratamento costuma ser mais complexo.

Além disso, alguns exames podem ser solicitados conforme a idade, os sintomas e a história clínica da paciente. É o caso das avaliações hormonais, utilizadas em situações específicas para investigar alterações nos níveis de estrogênio, progesterona, prolactina e outros hormônios, quando houver indicação médica.

Entre os homens, a prevenção inclui a avaliação da saúde da próstata. Essa investigação pode envolver a dosagem do antígeno prostático específico (PSA) no sangue e, quando indicado pelo médico, o exame de toque retal. A combinação dessas ferramentas auxilia na identificação de alterações prostáticas, incluindo o câncer de próstata.

Homens sem sintomas devem conversar com seu médico sobre a necessidade do rastreamento a partir dos 50 anos. Para aqueles com maior risco de desenvolver a doença, como homens negros e indivíduos com histórico familiar de câncer de próstata, essa avaliação pode ser considerada a partir dos 45 anos, em uma decisão compartilhada entre médico e paciente.

Além disso, os homens devem manter atenção especial à saúde cardiovascular, realizando avaliações periódicas dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia, além de outros exames quando indicados. Em geral, as doenças cardiovasculares tendem a surgir mais precocemente nos homens do que nas mulheres, tornando o acompanhamento regular ainda mais importante.

Exames importantes para homens e mulheres

Além dos exames específicos para cada sexo, existem avaliações preventivas recomendadas para toda a população.

Entre elas, destaca-se a colonoscopia, considerada o principal exame para prevenção e diagnóstico precoce do câncer colorretal. Atualmente, diversas sociedades médicas recomendam que pessoas com risco habitual iniciem o rastreamento a partir dos 45 anos. Além de detectar tumores em fases iniciais, a colonoscopia permite identificar e remover pólipos intestinais, reduzindo o risco de desenvolvimento do câncer.

Outro exame que vem ganhando cada vez mais importância é a tomografia computadorizada de tórax de baixa dose, indicada para pessoas com alto risco de desenvolver câncer de pulmão. As principais diretrizes internacionais recomendam o rastreamento para indivíduos entre 50 e 80 anos, com histórico de tabagismo de pelo menos 20 anos-maço, que ainda fumam ou deixaram de fumar nos últimos 15 anos. O exame possibilita identificar tumores em fases iniciais, quando as chances de tratamento curativo são significativamente maiores.

Além dos rastreamentos para o câncer, exames laboratoriais para avaliação da glicemia, colesterol e triglicerídeos ajudam na identificação precoce de alterações metabólicas e de fatores de risco para doenças cardiovasculares. A aferição periódica da pressão arterial também é fundamental para prevenir complicações como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

Por fim, as consultas médicas periódicas são essenciais para avaliar o estado geral de saúde e orientar quais exames são indicados para cada pessoa, de acordo com a idade, o histórico familiar, os hábitos de vida e os fatores de risco individuais. Manter uma rotina de acompanhamento médico e realizar os exames preventivos recomendados são medidas fundamentais para promover a saúde, prevenir doenças e aumentar as chances de diagnóstico precoce, quando os tratamentos tendem a ser mais eficazes.

Curtir isso: Curtir Carregando...