Beneficiários receberam a primeira Carteira Nacional de Habilitação sem custos; programa estadual oferece 10 mil oportunidades para pessoas de baixa renda e jovens nos 16 municípios do Amapá.

Por Fabiana Figueiredo

O governador do Amapá, Clécio Luís, entregou nesta terça-feira, 24, mais 351 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) a beneficiários do programa Habilita Amapá. A solenidade ocorreu na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), em Macapá, e ultrapassa a marca de 4,1 mil habilitações emitidas em todo o estado.

A iniciativa estadual criada pela gestão Clécio Luís garante acesso gratuito à primeira habilitação a pessoas de baixa renda, ampliando as oportunidades no mercado de trabalho, geração de renda e gerando segurança no trânsito amapaense.

“Essas pessoas saem credenciadas para dirigir bem, com segurança, prudência, para levar e trazer as pessoas com saúde, felicidade. A emissão de uma CNH custa, em média, R$ 4 mil. As pessoas não têm isso para investir, faz falta no bolso e, às vezes, não conseguem trabalho e afeta o sustento de suas famílias. O Habilita Amapá muda a vida das pessoas. A ideia é formar uma nova geração de condutores realmente habilitados com segurança para o nosso trânsito”, destacou o governador.

Oportunidade aos jovens

A iniciativa do Governo do Amapá disponibilizou 10 mil CNHs em Macapá e no interior do estado, distribuídas entre os eixos Tucuju Habilitado e Jovem Motora. A modalidade Tucuju Habilitado atende pessoas de baixa renda a partir de 18 anos, enquanto o Jovem Motora é destinado especificamente a jovens de 18 a 29 anos que concluíram o ensino médio.

Mais de 350 CNHs foram entregues pelo Governo do Estado em Macapá nesta terça-feira

A seleção dos beneficiários considera os critérios estabelecidos pelo programa e as informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O Habilita Amapá custeia as etapas necessárias para a obtenção da primeira CNH, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas e até duas oportunidades gratuitas para reexames em caso de reprovação. A formação dos candidatos é realizada por instituições credenciadas junto ao Detran-AP, conforme as normas de trânsito vigentes e forma mais do que habilitados para dirigir, mas também condutores responsáveis.

“Me sinto muito feliz pelo governador ter dado essa força pra gente. Eu tinha o sonho de ter uma moto, eu realizei e comprei minha moto. Eu tinha o sonho de ter a carteira, e agora eu consegui. Quando a gente se torna condutor, temos que ter muita responsabilidade e dirigir por nós e pelas pessoas também. Então bora ter responsabilidade, atenção”, disse a beneficiária Erlenilza Marques.

Erlenilza Marques realizou sonho de ter uma CNH e ser habilitada

Possibilidades de trabalho

Além de reduzir os custos para a obtenção da carteira de motorista, o programa possibilita a habilitação como um diferencial para quem busca uma vaga de emprego ou pretende atuar em atividades profissionais que exigem carteira de motorista.

“Hoje estou aqui para agradecer ao governador por ter proporcionado esse programa que beneficia a gente de diversas formas. Eu tenho 20 anos e eu queria dar entrada para solicitar minha carteira desde meus 17 anos, mas, por condições financeiras, eu não consegui. Com o Habilita Amapá, eu não tive que pagar o curso e os exames, que custam muito, então eu só tenho a agradecer”, descreveu o estudante João Paulo Vilhena, que recebeu sua CNH.

João Paulo Vilhena agora é habilitado para conduzir no trânsito

Na cerimônia, o governador oficializou ainda a entrega da quatro motocicletas que vão fortalecer a atuação do Detran-AP por meio da Operação Lei Seca.

O programa reafirma o compromisso da gestão Clécio Luís com a redução das desigualdades sociais e econômicas, e a transformação da vida de milhares de famílias amapaenses, por meio de novos condutores qualificados para um trânsito mais seguro. Para 2027, estão previstas mais 10 mil vagas no Habilita Amapá para obtenção de CNH.

Agência Amapá de Notícias

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