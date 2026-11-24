Levantamento do chicoterra.com com dados do Tesouro Nacional aponta possíveis impactos das mudanças nos repasses da Lei Kandir para o estado e os municípios.

O novo pacote de ajuste fiscal do governo federal, sancionado nesta terça-feira (24), poderá afetar o planejamento orçamentário do Amapá e dos municípios amapaenses a partir de 2027. Entre as medidas previstas está a alteração no calendário de repasses compensatórios da Lei Kandir, que poderá reduzir temporariamente a entrada de recursos nos cofres estaduais e municipais.

Levantamento realizado pelo chicoterra.com na base de dados do Tesouro Nacional aponta que o governo do Amapá e 14 municípios amapaenses receberam, juntos, R$ 8.066.446,32 em transferências compensatórias da Lei Kandir em 2025.

Caso a redução dos repasses federais seja aplicada proporcionalmente, o montante identificado poderá sofrer uma redução temporária de aproximadamente R$ 4 milhões em 2027.

A legislação, originada do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026, prevê uma melhora no resultado das contas públicas federais estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. O conjunto de medidas inclui mudanças nos incentivos tributários, nas regras de contenção de despesas públicas e nas transferências da União.

Repasses ao Amapá superaram R$ 8 milhões em 2025

De acordo com os dados disponíveis no portal Tesouro Nacional Transparente, consultados pelo chicoterra.com nesta terça-feira (24), o governo estadual recebeu R$ 6.097.200 em transferências relacionadas à Lei Complementar nº 176/2020 durante o ano de 2025.

Outros R$ 1.969.246,32 foram destinados a 14 municípios amapaenses.

Em 2026, os repasses ao governo estadual registrados na plataforma até a data da consulta somavam R$ 5.081.000.

A nova legislação estabelece a redução do limite anual dos repasses nacionais de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões, conforme as regras do ajuste fiscal.

Considerando uma redução proporcional de 50% sobre os valores identificados em 2025, o cenário projetado para 2027 seria o seguinte:

Beneficiário Recebido em 2025 Repasse estimado em 2027 Governo do Amapá R$ 6.097.200,00 R$ 3.048.600,00 14 municípios R$ 1.969.246,32 R$ 984.623,16 Total R$ 8.066.446,32 R$ 4.033.223,16

A estimativa foi elaborada com base nos pagamentos registrados em 2025 e considera a hipótese de manutenção dos critérios de distribuição dos recursos.

A alteração no calendário de pagamentos não representa necessariamente o cancelamento definitivo dos valores, uma vez que a medida prevê a recomposição dos recursos adiados.

Veja quanto cada município recebeu

Entre os municípios amapaenses identificados no levantamento, Macapá concentrou o maior volume de recursos em 2025, com R$ 982 mil, correspondendo a aproximadamente 49,9% do total municipal registrado na consulta.

Santana e Ferreira Gomes aparecem na sequência, com repasses superiores a R$ 230 mil cada.

Confira os valores recebidos em 2025 e a estimativa de redução em 2027, considerando o cenário proporcional de 50%:

Município Recebido em 2025 Redução estimada em 2027 Macapá R$ 982.001,52 R$ 491.000,76 Santana R$ 241.351,80 R$ 120.675,90 Ferreira Gomes R$ 232.184,40 R$ 116.092,20 Laranjal do Jari R$ 133.720,68 R$ 66.860,34 Pedra Branca do Amapari R$ 96.239,88 R$ 48.119,94 Porto Grande R$ 52.272,84 R$ 26.136,42 Oiapoque R$ 46.602,24 R$ 23.301,12 Mazagão R$ 38.462,40 R$ 19.231,20 Itaubal R$ 29.514,36 R$ 14.757,18 Vitória do Jari R$ 26.826,72 R$ 13.413,36 Pracuúba R$ 26.311,44 R$ 13.155,72 Amapá R$ 26.136,36 R$ 13.068,18 Cutias R$ 22.181,40 R$ 11.090,70 Serra do Navio R$ 15.440,28 R$ 7.720,14 Total R$ 1.969.246,32 R$ 984.623,16 Fonte: Tesouro Nacional Transparente. Levantamento e projeções: chicoterra.com.

Na consulta realizada em 24 de novembro de 2026, não foram identificados registros de transferências para Calçoene e Tartarugalzinho referentes ao período analisado.

Os valores projetados não representam uma previsão oficial da União e poderão variar conforme o calendário de pagamentos e os critérios de distribuição adotados.

O que é a Lei Kandir?

Instituída em 1996, a Lei Kandir estabeleceu a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as exportações de produtos primários e semielaborados.

A medida buscou ampliar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, mas também reduziu receitas tributárias dos estados.

Em 2020, a Lei Complementar nº 176 regulamentou um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para compensar essas perdas por meio de transferências da União aos estados e municípios.

O acordo prevê o pagamento de R$ 58 bilhões entre 2020 e 2037.

Do montante destinado a cada unidade da Federação, 75% correspondem à parcela estadual e 25% à municipal.

Durante a tramitação do pacote fiscal, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) manifestou preocupação com o adiamento das transferências e seus possíveis reflexos no planejamento financeiro dos entes federativos.

Incentivos fiscais e investimentos na Amazônia

Outra medida prevista no pacote é a ampliação da redução dos benefícios tributários federais abrangidos pela legislação, cujo percentual poderá passar de 10% para 20%.

As mudanças alcançam determinados mecanismos de isenção, redução de alíquotas, créditos presumidos e regimes especiais de tributação, respeitadas as exceções legais.

Também estão previstas limitações relacionadas aos benefícios tributários destinados a projetos de infraestrutura.

No Amapá, onde instrumentos de incentivo fiscal integram as estratégias de desenvolvimento econômico, a aplicação das novas regras deverá ser acompanhada pelo setor produtivo.

Eventuais reflexos sobre as Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana dependem dos dispositivos legais, das exceções previstas e da regulamentação das medidas. Ainda não é possível afirmar que os incentivos específicos dessas áreas serão diretamente atingidos.

Diesel e os custos da logística amazônica

O pacote fiscal também autoriza a exclusão de até R$ 10,5 bilhões em despesas extraordinárias com subsídios ao óleo diesel do cálculo da meta fiscal de 2026.

A medida está relacionada aos efeitos das oscilações do mercado internacional sobre os preços dos combustíveis.

O tema tem relevância para a Amazônia, onde as longas distâncias e a dependência do transporte rodoviário e fluvial influenciam os custos de abastecimento.

No Amapá, o preço dos combustíveis é um dos componentes que interferem nos custos do transporte de passageiros, da distribuição de alimentos e da circulação de mercadorias.

A autorização fiscal, contudo, não significa necessariamente uma redução imediata do preço do diesel para os consumidores.

Novas regras para os gastos públicos

O pacote também modifica o arcabouço fiscal, mecanismo que estabelece os parâmetros para o crescimento das despesas federais.

Em determinadas situações de bloqueio ou contingenciamento orçamentário, o limite máximo de crescimento das despesas acima da inflação poderá passar de 2,5% para 2% ao ano.

A legislação amplia ainda os mecanismos de bloqueio de despesas e estabelece critérios para a utilização de recursos acumulados em fundos públicos, preservadas as exceções legais.

Essas mudanças também são relevantes para estados que dependem de investimentos, programas e convênios federais para a execução de projetos em diferentes áreas.

Quando as mudanças começam a valer?

Parte das medidas produzirá efeitos a partir de janeiro de 2027, enquanto outras deverão respeitar os prazos constitucionais de vigência e dependerão de regulamentação específica.

No Amapá, a dimensão dos efeitos financeiros dependerá da execução do orçamento federal, do calendário de transferências e da aplicação das novas regras tributárias.

A confirmação dos valores destinados ao estado e aos municípios será fundamental para avaliar os impactos do pacote fiscal sobre as contas públicas locais nos próximos anos.

Metodologia do levantamento

Os dados foram extraídos pelo chicoterra.com do portal Tesouro Nacional Transparente, na seção de Transferências Constitucionais Realizadas, utilizando como referência os pagamentos da LC 176/2020 (ADO25) referentes ao exercício de 2025.

As projeções para 2027 foram calculadas mediante a aplicação de uma redução proporcional de 50% sobre os valores identificados. Trata-se de uma simulação jornalística, e não de uma estimativa oficial do Tesouro Nacional.

Fontes:

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