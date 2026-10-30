Fies remanescente: inscrições terminam na terça-feira (3/11)

Estudantes interessados em concorrer a uma das 50 mil vagas remanescentes do Fies para o segundo semestre de 2026 podem se inscrever até terça-feira (3/11), exclusivamente pelo Portal Acesso Único

s estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao segundo semestre de 2026 têm até terça-feira, 3 de novembro, para realizar a inscrição. O processo deve ser feito exclusivamente pelo Portal Acesso Único. Ao todo, estão disponíveis 50 mil vagas em instituições de educação superior privadas participantes do programa em todo o país.

O processo seletivo é destinado a candidatos que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), dispostos pelo Edital nº 76, de 30 de setembro de 2026.

Para participar, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. Os candidatos também devem possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários-mínimos e reunir condições de cumprir a frequência mínima exigida pela instituição de ensino durante o segundo semestre letivo de 2026.

Assista ao vídeo:

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As vagas remanescentes destinam-se exclusivamente à contratação do financiamento para o segundo semestre deste ano e não permitem prorrogação do prazo de utilização. Em razão dessa característica, o processo seletivo contará com uma etapa adicional para verificar se os candidatos pré-selecionados possuem condições de acompanhar as atividades acadêmicas e concluir o semestre com aproveitamento adequado.

Fies Social –Metade das vagas remanescentes é reservada ao Fies Social. A modalidade contempla candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para essa verificação, serão consideradas as informações cadastrais atualizadas até 8 de outubro de 2026.

Os estudantes pré-selecionados pelo Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino participantes, observadas as regras do programa.

Cronograma

Inscrições: 26 de outubro a 3 de novembro

Resultado da chamada única: 16 de novembro

Validação das informações na instituição de ensino pelos pré-selecionados: 17 e 18 de novembro

Convocação da lista de espera: 25 a 30 de novembro

O extrato do Edital º 76/2026 foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). A íntegra do referido edital, que rege todo o processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes, pode ser consultada no Portal Acesso Único.

Fies –O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. A iniciativa concede financiamento a estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior participantes do programa, desde que os cursos apresentem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Superior (Sesu)

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