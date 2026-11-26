Campanha dos 21 Dias de Ativismo mobiliza movimentos sociais em espaços culturais e comunitários, com programação voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência de gênero.

Movimentos sociais do Amapá estão mobilizados na campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres. Com atividades já em andamento, a programação reúne ações de conscientização, manifestações públicas e iniciativas culturais que buscam ampliar o debate sobre a violência de gênero, o racismo e a garantia dos direitos das mulheres.

Na quarta-feira (25), Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a mobilização integrou a Marcha das Josys, no município de Santana. Nos próximos dias, a campanha terá continuidade em diferentes espaços culturais e comunitários.

Entre os temas abordados nesta edição está o enfrentamento à violência nos ambientes digitais, incluindo ameaças, perseguições, misoginia, racismo, LGBTfobia e compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento.

25 de novembro: uma história de luta e resistência

A escolha da data remete ao assassinato das irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, ocorrido em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana.

Conhecidas como Las Mariposas (As Borboletas), as irmãs foram assassinadas pela ditadura de Rafael Trujillo em razão de sua atuação política e resistência ao regime.

Em 1981, movimentos feministas da América Latina e do Caribe estabeleceram a data como um marco de mobilização pelo fim da violência contra as mulheres. Em 1999, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu oficialmente o 25 de novembro como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Décadas depois, a data permanece como um instrumento de conscientização e mobilização social diante das diferentes formas de violência, agravadas pelo racismo estrutural e pelas desigualdades sociais.

Violência digital e suas consequências

Com a ampliação do uso das tecnologias e das redes sociais, o enfrentamento à violência contra as mulheres também passou a ocupar os ambientes virtuais.

Ameaças, discursos de ódio, perseguições, ataques à reputação e exposição de imagens íntimas sem autorização são algumas das práticas que podem comprometer a segurança, a saúde emocional e a liberdade das vítimas.

Sob o lema “Conectadas, Seguras e Vivas!”, a mobilização chama a atenção para a necessidade de garantir que as mulheres possam ocupar espaços físicos e virtuais com autonomia, liberdade, respeito e segurança.

A campanha também reforça que a violência contra as mulheres não deve ser tratada como uma questão privada, mas como uma responsabilidade de toda a sociedade.

Cultura e mobilização social no Amapá

No Amapá, a programação dos 21 Dias de Ativismo conta com a participação de diversos movimentos sociais e a inserção da campanha em iniciativas culturais e espaços de convivência.

A proposta é utilizar esses ambientes como instrumentos de diálogo e conscientização, aproximando o debate sobre os direitos das mulheres de diferentes públicos.

Entre os espaços e projetos que integram a mobilização estão:

Farofa Tropical;

Projeto Bote um Som, realizado às terças-feiras, no Haules Bar;

Projeto Som de Boteco, realizado às quartas-feiras, no Boteco do Trem;

Casa Juremas.

A programação também contempla o lançamento do selo “Não é Não – Mulheres Seguras” e atividades vinculadas ao FLIMAC, com destaque para a poesia negra.

Confira as próximas atividades

27 de novembro (sexta-feira) – Lançamento do selo “Não é Não – Mulheres Seguras”

Horário: 17h30

Local: Momoca Café – Casa Viva

2 de dezembro (quarta-feira) – FLIMAC: Poesia Negra

Horário: 17h

Local: Ylê Asé Ogun Tojalonã, no bairro Novo Horizonte

A presença da campanha em espaços culturais e comunitários busca ampliar o alcance das discussões sobre violência de gênero, combate ao racismo, reparação, justiça e Bem Viver, fortalecendo a participação da sociedade no enfrentamento às violações dos direitos das mulheres.

Violência contra a mulher: saiba como denunciar

Mulheres em situação de violência ou pessoas que tenham conhecimento de violações de direitos podem procurar a Central de Atendimento à Mulher, por meio do Ligue 180, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia.

Em situações de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Mais informações estão disponíveis no portal do Ministério das Mulheres.

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