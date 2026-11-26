Publicação registra a trajetória do grupo que tem contribuído com a restauração do território tradicional

Intitulado “Mulheres Xavante coletoras de sementes”, o livro que conta a história das Pi’õ rómnha ma’ubumrõi’wa, nome dado às coletoras na língua Xavante, será lançado neste sábado (28) na aldeia central da Terra Indígena (TI) Marãiwatsédé. De autoria da indigenista Carolina Zaratim, a obra se orienta pela perspectiva das coletoras e aborda o papel das mulheres na cultura, na gestão territorial e na recuperação ambiental.

Em um trecho do livro, Carolina Rewaptu, professora, cacica e liderança do grupo que começou com algumas anciãs e hoje conta com aproximadamente 200 mulheres, comenta sobre o protagonismo das mulheres na coleta e em outras atividades do cotidiano Rikbaktsa. “No futuro eu quero que mais mulheres ocupem esse lugar. Que mais mulheres tenham esse direito, de estudar, se formar, ser professora. Que mais mulheres tenham essa coragem de defender”.

Ao longo de 116 páginas, a publicação apresenta todo o contexto histórico, desde os processos de retomada e reorganização da vida no território até o fortalecimento do coletivo, a ampliação das parcerias, os resultados alcançados e as perspectivas futuras. Assim, sistematiza os 15 anos de trabalho do grupo, articulando memória, organização coletiva, território e conhecimentos.



Ilustrada por fotografias que registram pessoas, paisagens e expedições de coleta, a obra também destaca a relação entre o trabalho das mulheres e o Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) de Marãiwatsédé, bem como a autonomia e protagonismo conquistados a partir da atividade, exemplificado pelo aumento do número de cacicas e maior participação de lideranças femininas em espaços públicos.

Uma prática tradicional que gera renda, autonomia e contribui para a recuperação do

A coleta de sementes faz parte da cultura tradicional das mulheres Xavante. É um costume passado de geração em geração que envolve todo um contexto de partilha e troca de saberes entre mulheres de diferentes aldeias.

Na TI Marãiwatsédé, porém, a coleta se torna ainda mais relevante considerando o histórico do território, que perdeu cerca de 70% da vegetação nativa durante os quase 40 anos em que o povo ficou apartado de sua terra tradicional. Retirados em 1966 pela ditadura militar, os Xavante só conseguiram retornar em 2004, sendo que a desintrusão de posseiros e fazendeiros só ocorreu em 2013.

Portanto, além da geração de renda e do reconhecimento dos ambientes e recursos do território, a coleta contribui para a recuperação da vegetação nativa, afinal parte do que é coletado é replantado no próprio território. “Este trabalho fortalece a cultura, além de ser uma forma de contribuir para a vigilância e gestão territorial”, pontua Carolina Zaratim.

Os resultados recentes demonstram a dimensão do trabalho. Em 2026, o grupo coletou 3,56 toneladas de sementes de 72 espécies, comercializadas por R$ 162,7 mil. No ano anterior, foram 2,67 toneladas de 57 espécies, com receita de R$ 96,5 mil. Comparados a 2025, os resultados deste ano representam aumento de aproximadamente 33% no volume coletado, 26% no número de espécies e 68% no valor arrecadado. Os dados são contabilizados pela Associação Rede de Sementes do Xingu (ARSX).

“É uma potência em diversidade e qualidade! Em número de coletoras e quantidade coletada, é o maior grupo indígena da Rede de Sementes do Xingu”, destaca Cláudia Araújo, coordenadora da Sociobiodiversidade da ARSX.

A publicação do livro é uma realização da Operação Amazônia Nativa (OPAN) com colaboração da The Nature Conservancy (TNC) Brasil.

Link para download do livro

Via OPAN

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