Provas são realizadas em dois dias e contemplam estudantes do 2º e 5º ano do ensino fundamental das redes estadual e municipal.

Por Léo Nilo

O Governo do Amapá iniciou nesta quinta-feira, 26, a aplicação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Amapá (Sispaeap), que avalia o nível de aprendizagem de mais de 26 mil estudantes da rede pública de ensino.

Neste primeiro dia, as provas são destinadas aos alunos do 2º ano do ensino fundamental das redes estadual e municipal. Os resultados serão utilizados na composição de indicadores nacionais de alfabetização e também influenciam o cálculo do repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios.

Os resultados da avaliação determinam o valor do ICMS repassado aos municípios

O Sispaeap integra o programa Criança Alfabetizada, desenvolvido pelo Governo do Amapá em regime de colaboração com os 16 municípios. A coordenadora do programa, Débora Vale, informa que o estado já superou a meta de alfabetização estabelecida para 2026.

“A meta de alfabetização para 2026 era de 58%, mas os estudantes do Amapá já alcançaram 60% no ano passado. Então agora aumentamos a meta e estamos trabalhando para que 70% das crianças amapaenses já estejam alfabetizadas na idade certa, o que nos coloca no nível ideal de aprendizado”, explica Débora.

Débora Vale, coordenadora do programa Criança Alfabetizada

A aplicação continua nesta sexta-feira, 27, com os estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Os resultados da avaliação estão previstos para fevereiro de 2027.

Agência de Notícias do Amapá

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