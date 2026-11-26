Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Aparo a Pesquisa do Amapá- FAPEAP, programa incentiva a formação científica de estudantes negros e destaca pesquisas que valorizam a história, a cultura e a ancestralidade afro-amapaense.

Por Marcelo Guido

A ciência também é um espaço de resistência, identidade e valorização da ancestralidade. No Amapá, o Programa “Afrocientista” tem contribuído para fortalecer essa perspectiva, incentivando a formação de jovens pesquisadores negros e ampliando a presença da temática étnico-racial no ambiente acadêmico, a iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap), reafirmando o compromisso com a democratização do conhecimento e o fortalecimento da pesquisa científica.

Ao longo de sua trajetória, o programa tem se consolidado como um importante instrumento de inclusão e incentivo à produção científica, proporcionando aos estudantes oportunidades de desenvolver pesquisas, aprofundar conhecimentos e dar visibilidade às narrativas, saberes e manifestações culturais da população negra.

Entre os trabalhos desenvolvidos no âmbito do programa está a pesquisa de Tahis Cardoso da Silva, acadêmica em formação do curso de Letras-Espanhol da Universidade Estadual do Amapá (UEAP), orientada pelo professor João Pereira Loureiro Junior.

Professor João Pereira Loureiro Junior e a pesquisadora Tahis Cardoso da Silva

Inicialmente intitulada “Poética do Marabaixo: a presença dos tambores em versos, das palavras que dançam e da escrita dos cantadores na literatura e no cinema amapaense”, a pesquisa buscava compreender a importância do Marabaixo a partir de suas representações na literatura e no cinema produzidos no Amapá.

Atualmente, o estudo passou por um recorte temático e recebeu o título “Versos de Resistência: a presença do Marabaixo nos poemas da autora Negra Áurea”. A investigação tem como objetivo identificar, nos versos da autora, elementos culturais do Marabaixo, reconhecido como patrimônio cultural e importante monumento da identidade histórica amapaense. A proposta é evidenciar como essa manifestação, marcada pela ancestralidade, pela resistência e pela memória coletiva, permanece viva também por meio da literatura e da escrita poética.

Para Tahis, a experiência no Afrocientista representou uma transformação em sua trajetória acadêmica e pessoal. “O programa me deu espaço, voz e oportunidades, despertando ainda mais meu interesse pela investigação científica. Com o apoio da FAPEAP, ampliei minha maneira de enxergar o mundo e fortalecei o desejo de levar minha identidade para outros espaços. Em dezembro de 2025, tive ainda a alegria de publicar minha pesquisa na revista IAÇÁ, minha primeira publicação científica, uma conquista que me emocionou profundamente”, destaca a acadêmica.

Apresentação e Reconhecimento do seu trabalho.

Ela também ressalta que a visibilidade proporcionada pelo edital abriu novos caminhos e fortaleceu sua confiança como pesquisadora. “Essa oportunidade abriu muitas portas e me fez querer alcançar novos horizontes. Sou eternamente grata por tudo que o programa proporcionou”, afirma.

O diretor-presidente da Fapeap, Gutemberg Silva, destaca a importância do investimento público em iniciativas que promovem inclusão e fortalecem a ciência produzida por jovens amapaenses.

Diretor Presidente da FAPEAP Gutemberg Silva

“Para o Governo do Estado e para a Fapeap, apoiar o Programa Afrocientista é investir em oportunidades, reconhecimento e transformação social. Queremos que nossos jovens pesquisadores tenham condições de desenvolver suas ideias, valorizar suas origens e produzir conhecimentos que dialoguem com a realidade amazônica. A pesquisa científica também precisa reconhecer e fortalecer a história, a cultura e a identidade do nosso povo”, ressalta.

O professor João Pereira Loureiro Junior, orientador da pesquisa, enfatiza a relevância de investigar o Marabaixo como expressão de resistência e patrimônio cultural do Amapá.

“Pesquisar o Marabaixo é reconhecer a força de uma manifestação que guarda a memória, a ancestralidade e a identidade do povo negro amapaense. O trabalho desenvolvido por Tahis demonstra como a literatura pode ser um caminho de preservação e valorização desses saberes, identificando nos poemas de Negra Áurea elementos que reafirmam a importância dessa expressão cultural para a nossa história”, pontua.

A publicação da pesquisa em destaque .

Mais do que incentivar a produção acadêmica, o “Afrocientista” demonstra que apoiar a formação de novos pesquisadores é também investir na preservação da memória, no reconhecimento das identidades e na construção de uma ciência plural.

No Amapá, pesquisas como a de Tahis Cardoso da Silva mostram que a ancestralidade também produz conhecimento e que os versos do Marabaixo continuam ecoando como instrumentos de resistência, pertencimento e afirmação cultural.

Agência de Notícias do Amapá

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