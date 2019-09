Selos especiais destacam riquezas da fauna brasileira

Os Correios lançaram nesta segunda-feira (23) três selos que homenageiam diferentes e exóticas espécies da fauna brasileira: o mico-leão-preto, a preguiça-de-coleira e o cupinzeiro luminoso. Com dois lançamentos previstos, o primeiro ocorreu nesta segunda-feira (23) na cidade mineira de Teófilo Otoni, na Praça Tiradentes, conhecida pela população de preguiças que habita o local. Em Manaus, o lançamento será realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) nesta terça-feira (24), às 10h.

Dentre as quatro espécies de micos-leões que a Mata Atlântica abriga, o mico-leão-preto é símbolo do estado de São Paulo. Com a devastação da floresta, esses pequenos primatas foram considerados extintos por 65 anos devido à ausência de registros na natureza. Em 1970, a espécie foi redescoberta e, atualmente, restam cerca de 1500 indivíduos.

Observados no Brasil Central, os cupinzeiros luminosos constituem um fenômeno impressionante, relatado desde o século XIX. No início da estação chuvosa, pontos luminosos surgem na superfície dos cupinzeiros: são larvas do besouro Pyrearinnus termitilluminans, que usam a luz esverdeada emitida por seus órgãos bioluminescentes para atrair presas. Cada cupinzeiro pode conter até cerca de 200 larvas.

Presente apenas na Mata Atlântica do Sudeste e do Nordeste, a espécie preguiça-de-coleira foi categorizada como vulnerável pelo declínio da sua área de ocupação e qualidade do habitat. Muito sensível à mudança climática, o animal possui hábitos solitários e alimenta-se, preferencialmente, de folhas, flores e frutos.

As fotos que ilustram os selos foram tiradas em ambiente natural e destacam a beleza dos dois mamíferos e as peculiaridades do fenômeno luminoso do cupinzeiro, contrastando o forte matiz verde com o fundo escuro do anoitecer. Foram usadas técnicas de fotografia e computação gráfica. As fotos são de Ary Bassous (cupinzeiro luminoso), Gabriela Cabral Rezende (mico-leão preto) e Fabio Lima/Instituto Tamanduá (preguiça-decoleira).

A tiragem total é de 300 mil exemplares com valor de R$2,70 por unidade.

Série Signos do Zodíaco – Também nesta segunda-feira (23) os Correios colocam em circulação o selo de Libra, o sétimo da série Signos do Zodíaco. A peça apresenta o símbolo da balança, ícone libriano. Na parte superior, uma faixa de cor verde representa o elemento ar, um dos regentes da natureza que caracterizam a personalidade deste signo. Duas faixas na cor cinza delimitam o espaço onde está inserido o nome e o intervalo de tempo governado por libra. No canto inferior direito, aparece o esquema de representação de sua constelação.

No instagram dos Correios o selo postal será lançado on-line pela astróloga Celisa Beranger. A peça também será apresentada no dia 5 de outubro, durante o XXI Simpósio Nacional e XII Internacional de Astrologia, no Rio de Janeiro. A emissão tem tiragem de 240 mil exemplares com valor de R$ 1,30 por unidade.

Todos os selos estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

