Johnson & Johnson é condenada a pagar US$ 5 bi por talco com amianto

Produto teria causado câncer de ovário em 22 mulheres – seis morreram

A multinacional Johnson & Johnson foi condenada a pagar US$ 4,7 bilhões a 22 mulheres e suas famílias pela acusação de que um talco fabricado pela companhia com amianto em sua composição levou as usuárias a desenvolver câncer de ovário. O processo correu nos EUA em júri popular e ainda cabe recurso.

Um júri do Estado de Missouri aplicou multa de US$ 4,14 bilhões à companhia e determinou o pagamento de US$ 550 milhões para compensar os danos causados às vítimas. A acusação é de que a empresa não informava sobre riscos de câncer associados ao produto.

Em nota, a empresa disse estar “desapontada” com a decisão e informa que vai recorrer. Ao todo, são mais de 9 mil processos ligados ao talco, segundo documentos revelados em abril, de acordo com o The New York Times.

Veja mais no Correio da Bahia