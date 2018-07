Governo da Tailândia divulga novas imagens de jovens resgatados em caverna

Meninos recebem alta na quinta

O Ministério da Saúde da Tailândia divulgou novas imagens que mostram os jogadores do time de futebol “Wild Boars”, que foram resgatados de uma caverna no país. Os doze jovens e o treinador da equipe devem receber alta do hospital na próxima quinta-feira (19), mas ainda devem receber apoio psicológico após o trauma que sofreram.

“Os 13 estão em boa condição física e com bom ânimo”, afirmou neste sábado o ministro da Saúde Pública, Piyasakol Sakolsattayatorn. “Eles receberão alta a princípio na quinta-feira”, acrescentou.

Os meninos e seus pais receberam aconselhamento para que passem a maior parte do tempo com a família e os amigos e não deem entrevistas, pois isso poderá causar sintomas de estresse traumático, disse ainda.

