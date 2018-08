Novo golpe contra aparelhos de celular rouba plano de dados de usuários

Usuários do Android são as principais vítimas

Pollyanna Brêtas

Os golpes de cibercriminosos contra aparelhos celulares, que antes miravam em roubar informações como senhas, dados bancários e de cartões de crédito, estão mais sofisticados e concentrando os ataques em capturar o plano de dados do usuário. Dependendo do vírus, os criminosos conseguem até mesmo drenar a bateria do dispositivo da vítima. Nos últimos 12 meses, os golpes contra celulares e dispositivos móveis registrou alta de 31,3%, de acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky Lab.

De acordo com a empresa, o invasor consegue se conectar ao dispositivo da vítima, explorar seu conteúdo e configurar o aparelho para que o celular trabalhe para o criminoso. Os cibercriminosos utilizam anúncios não solicitados (adware) para roubar e usar o plano de dados das vítimas, a energia de suas baterias e obstruir o trabalho normal do dispositivo móvel. Em outros casos, o criminoso extrai as senhas e pode roubar informações de cartões.

Os usuários do Android são as principais vítimas, como explica o analista sênior de segurança da Kaspersky, Fabio Assolini. Segundo ele, o sistema operacional do Google tem problemas mais frequentes de segurança do que o iOS, da Apple.

