Instagram ganha novos recursos no Android e no iPhone

Aplicativo tem novas funções de segurança para a comunidade

Lucas Agrela

São Paulo – O aplicativo do Instagram ganhará novos recursos nas suas versões para Android e iPhone. As novidades ajudam a usuários com grande número de seguidores a melhorar a segurança da sua conta.

A primeira novidade anunciada pela empresa nesta terça-feira (28) é a função “Sobre esta conta”, que aparecerá no perfil de pessoas que tenham muitos seguidores para que marcas ou agências possam verificar a autenticidade do do perfil, anúncios veiculados e trocas de nome de usuário. A função estará disponível a partir de outubro.

Outra novidade é um formulário que poderá ser preenchido pelos usuários interessados em ter suas contas verificadas com selo de autenticidade–mas é preciso também ter um grande número de seguidores para ser elegível. A solicitação de verificação poderá ser feita no menu de configurações da sua conta.

Saiba mais no site Exame