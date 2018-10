WhatsApp começa testes com modo PiP para vídeos do YouTube, Facebook e Instagram

Depois de iniciar os testes com o recurso “deslizar para responder” no Android, o WhatsApp acaba de liberar outra novidade muito aguardada pelos usuários do mensageiro. Trata-se do modo de reprodução picture-in-picture para vídeos compartilhados dentro de conversas.

A funcionalidade já está chegando para usuários do WhatsApp Beta (v2.18.301) no Android, sendo que alguns usuários já tiveram acesso a novidade e explicaram como tudo funciona. Um dos pontos destacados é que vídeos do YouTube, Instagram e Facebook já podem ser usados em PiP.

Assim, quando um usuário recebe um vídeo dentro da conversa, ele verá que, ao tocar em play, o vídeo será expandido para o topo do chat. Assim, ele pode continuar conversando e rolando a página, uma vez que a janela se manterá fixa no topo da tela.

