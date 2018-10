Projeto verão: 5 dicas e hábitos para emagrecer de forma saudável

Como emagrecer até o verão? Confira 5 dicas na matéria!

O projeto verão já deu sua largada! Para quem quer aproveitar o fim do ano para focar em exercícios físicos e, claro, iniciar uma alimentação saudável, ainda dá tempo de secar a barriga ou ficar com as pernas mais firmes e em forma.

O Purepeople separou 5 dicas para qualquer pessoa colocar em prática já! Lembrando: para quem quer investir em dietas, visitar o nutricionista vale sempre como primeiro passo, ok?

Definir a barriga, deixar as pernas torneadas e o corpo menos inchado é o sonho de muita gente para o verão! Enquanto muitas apostam na depilação nessa época do ano, outras já estão na correria para entrar em forma na estação mais quente do ano, já que o tempinho frio do inverno deixa todo mundo com mais preguiça mesmo – apesar de a relação com o corpo estar ganhando outros pensamentos, principalmente com o movimento body positive – que é aceitar seu corpo do jeito que ele é, independente de como ele for.

Para te ajudar nesse foco, separamos algumas dicas simples de como você pode entrar em forma, mas nada de dietas mirabolantes: é possível deixar o organismo com mais energia e os músculos mais firmes com hábitos simples. Confira!

1 – MEXA-SE!

Para começar, seja o mais ativo possível! Isso inclui deixar o elevador de lado e subir escadas quando puder, caminhar até o mercado em vez de fazer compras online e caminhar com uma boa vista ao fundo para dar ânimo, já que o tempo até o verão é curto! Fazer esses esforços físicos no dia a dia ajuda a produzir mais a oxigenação ao cérebro e, dessa forma, melhora a concentração para outras atividades.

