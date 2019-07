Fortes chuvas provocam risco de deslizamentos no Japão

Autoridades avisam moradores de Kyushu para que deixem suas casas

Por NHK (conglomerado de mídia pública do Japão) Tóquio

Autoridades meteorológicas afirmaram que fortes chuvas devem continuar em Kyushu, no sudoeste do Japão, especialmente na província de Kagoshima. Algumas partes da região já enfrentam risco de deslizamentos de terra e inundações.

As autoridades podem emitir alertas de emergência, caso as chuvas torrenciais persistam por várias horas em determinadas áreas. Elas alertam as pessoas na região para que, visando garantir sua segurança, deixem suas casas sem esperar por avisos.

Segundo a Agência de Meteorologia do Japão, nuvens de chuva estão se formando, já que a frente chuvosa sazonal paira sobre a região, com um fluxo de ar úmido e quente.

Em certas partes do sul de Kyushu, a precipitação já chegou a 1.000 milímetros desde sexta-feira passada.

Autoridades meteorológicas emitiram alertas de deslizamentos de terra nas províncias de Kagoshima, Kumamoto e Miyazaki.

Hoje (3), há risco de inundações em áreas baixas nas proximidades de rios em três cidades de Kagoshima.

As autoridades informaram que a frente chuvosa se tornará mais ativa até amanhã (4), com chuvas localizadas superiores a 80 milímetros por hora em Kyushu. Elas preveem que a precipitação diária será equivalente à média mensal para o mês de julho.

Agência Brasil