Grupo Pé de Cerrado, de Brasília, inclui o Pará nas comemorações de 20 anos de carreira

O grupo cultural Pé de Cerrado, de Brasília (DF), completa 20 anos de estrada e inclui o Pará na turnê comemorativa. Nesta quinta (11) e sexta-feira (12), a banda musical e cênica apresenta show em Salvaterra, Ilha do Marajó, na programação do II Festival Marajoara de Cultura Amazônica. Este será o primeiro grupo de fora do estado a se apresentar no evento, que celebra a cultura popular da ilha e também do Brasil.

Na turnê, que começou no Distrito Federal, a trupe apresenta o lançamento do novo DVD infantil, chamado “Os Brincantes”, com músicas inéditas, novos figurinos, chapéus e cenários feitos à mão pelos próprios integrantes. São músicas para dançar, rir e se emocionar, numa mistura de circo, teatro, dança, poesia e folclore. A base são canções populares, autorais, instrumentais e releituras de clássicos do cancioneiro nacional.

Seus integrantes – Pablo Ravi, Bruno Ribeiro, Fernando Rodrigues, Bruno Berê, Pedro Tupã, Davi Abreu, Clênio Guimarães e Renato Nunes – além de talentosos multi-instrumentistas, são professores. E não se pode deixar de lembrar a parceria com os Palhaços Irmãos Saúde, do Circo Teatro Artetude, que há 10 anos é sucesso absoluto.

“Nós estamos muito felizes em completar esse ciclo. Foram quase 10 anos de trabalho e pesquisa dedicados a esse DVD infantil. Vamos fazer várias ações e descentralizar o acesso como sempre fizemos. É muita história para uma festa só”, diz Pablo Ravi.

Sobre o espetáculo “Os Brincantes”

Pular, brincar, dançar, cantar e rir feito criança: a fórmula é simples, mas exige transpiração e inspiração, brasilidade, um grande trabalho de pesquisa, dedicação e talento. O resultado é uma deliciosa miscigenação artística, com música, poesia, teatro, folclore e circo, que revelam os traços brasileiros, dos índios, negros, sertanejos – origens de todos nós. As letras incentivam boas atitudes, o sentimento de responsabilidade com o outro e com o mundo, a observação e o respeito à natureza.

O espetáculo chama o público para brincar, com o apoio dos palhaços brincantes, personagens típicos da cultura popular, e tem na intensa participação da plateia um espetáculo à parte. Foi pensado para unir pessoas de todas as faixas etárias e para proporcionar a interação entre as diversas gerações. É esse público que se une ao Pé de Cerrado para se divertir e, numa maravilhosa ciranda, se dão as mãos e dançam juntos, agradecendo pela vida e evocando união e mais amor.

Sobre o Pé de Cerrado

São 20 anos de intensa pesquisa, convívio e parcerias com grandes mestres, entre eles Dominguinhos e Quinteto Violado. Além de muitas participações especiais e produções paralelas, o grupo já gravou 3 CDs, 2 DVDs e montou mais de 7 espetáculos.

Entre 2002 e 2003, o Pé executou o projeto “Ensaio Aberto”, que atraiu para a AABR mais de 2 mil pessoas todas as quartas-feiras durante um ano. O Evento contou com a participação espontânea de músicos consagrados, como Hermeto Pascoal, e marcou uma geração inteira num evento que é frequentemente relembrado pelo público que o vivenciou.

A partir daí, foram mais de 30 projetos realizados nos últimos anos, entre shows, ocupações de espaços públicos com convidados especiais, tributos, festivais, promoção e ensino da cultura popular, oficinas para o público infanto-juvenil, parcerias com os povos indígenas, projetos sociais. Todos realizados em diversas regiões administrativas, numa proposta de descentralização da cultura do DF, levando arte onde as pessoas têm pouco acesso a ela. As ações do grupo também se destacam pela atuação na RIDE, em que levam seus espetáculos também para cidades do Goiás, com destaque para a Chapada dos Veadeiros.

Em 2015 o Pé de Cerrado foi indicado pelo MEC para ser apresentado às crianças da educação infantil nas escolas do Distrito Federal. Em 2018, conquistaram o prêmio “Cultura e Cidadania, pelo reconhecimento da relevância cultural de seus trabalhos para o DF, sendo reconhecido também como ponto de cultura.

Serviço

Grupo Pé de Cerrado – Shows de lançamento do DVD “Os Brincantes”

II Festival Marajoara de Culturas Populares – Ilha do Marajó – Salvaterra

Dia 11/07, às 22h – abertura do festival

Palco da Praça das Comunicações

Dia 12/07 – Luau, às 23h

Pousada Bosque dos Aruãs – Salvaterra

Entrada franca

DVD Brincantes (Faixas)

1. Maracatu dos Palhaços

2. Vem Colorir

3. Mulher Rendeira

4. Alecrim / Peixe Vivo

5. Escravos de Jó / Capelinha de Melão

6. Cataflau

7. Dona Ema

8. Aquarela do Cerrado

9. Mistério da Manhã

10. Limoeiro/Samba-Lelê

11. Para as Crianças

12. Soninho

Ficha Técnica

Direção Geral: Jetro Osytek e Pé de Cerrado

Produção Executiva: Associação |Cultura Candanga

Direção de Fotografia: Jetro Osytek

Edição: Jetro Osytek

Equipe de Animação: Balaklava Estúdio de Animação

Produção e Roteiro: Pablo Ravi

Assistente de Produção: Bruno Ribeiro

Gravação e Mixagem Áudio: Fernando Rodrigues

Técnica e Drone: Renato Nunes

Dominik Giusti/Sorella Conteúdo