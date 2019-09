Imagem de: WhatsApp deixa de funcionar em Androids e iPhones antigos; saiba quais

Mateus Mognon

O WhatsApp atualizou sua página de perguntas frequentes e anunciou o fim do suporte para smartphones que rodam iOS 8 e Android 2.3 Gingerbread. Os aparelhos com os sistemas operacionais perderão acesso às atualizações em fevereiro de 2020 e o aplicativo poderá parar de funcionar a qualquer momento após a data, segundo os responsáveis pelo mensageiro.

O iOS 8 chegou ao mercado em 2014, enquanto o Android Gingerbread está na ativa desde 2010. De acordo com o WhatsApp, a empresa encerrou o suporte para os sistemas porque lançará novidades para o mensageiro que não funcionarão de maneira apropriada em celulares antigos.

Em 31 de dezembro deste ano, o WhatsApp também perderá o suporte no Windows Phone. Atualmente, o aplicativo já não está mais disponível para download na Microsoft Store. Em sua página de perguntas frequentes, a empresa também recomenda que donos de celulares de entrada com KaiOS também migrem para aparelhos rodando a versão 2.5.1 ou superior, como é o caso do JioPhone e o JioPhone 2.

