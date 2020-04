Teste da Bochechinha: saiba os benefícios e quando fazer

Exame detecta mais de 310 doenças genéticas ou congênitas

O teste da bochechinha trata-se de um exame em que é coletado uma amostra da bochecha da criança de forma indolor (com haste flexível), tendo uma análise profunda do DNA do bebê para detectar mais de 310 possíveis doenças genéticas ou congênitas.

Ainda que esteja disponível no Brasil desde 2019, ele não é oferecido gratuitamente pelo sistema único de saúde (SUS) como no caso do teste do pezinho, tendo custo de R$ 799,00. Esse é um dos principais motivos pelos quais a adesão não é a mesma que a do exame anterior.

De acordo com a pediatra Dra. Loretta Campos, o exame não substitui o teste do pezinho. “Apesar do teste da bochechinha fazer uma triagem de quantidade muito maior de doenças em relação ao do pezinho, ele não o substitui porque as doenças do teste do pezinho são muito mais prevalentes, enquanto as do teste da bochechinha são menos frequentes. Então, em termos de saúde pública, ele não seria uma opção.”

A Dra. Loretta também ressalta a importância do teste do pezinho feito previamente. “Ele deve ser feito principalmente até os sete dias de vida, porque algumas doenças podem levar a óbito caso não sejam detectadas de forma precoce.”

Conforme explica a Dra. Loretta, o teste da bochechinha geralmente não é recomendado por especialistas de forma preventiva como o do pezinho, e sim a partir de suspeitas levantadas durante o desenvolvimento da criança. “Para uma criança que, por exemplo, não ganha peso e tem dificuldades de crescimento, ele pode ser uma opção para fazer uma triagem dessas doenças mais raras”.

Ela também afirma que seria interessante realizar os dois exames para espantar qualquer suspeita de início (tratar o que for diagnosticado o mais breve possível). Mas, como as condições identificadas pelo teste da bochechinha são mais raras, a médica recomenda fazer apenas o do pezinho enquanto não houver fatores que justifiquem o segundo teste.

Dra. Loretta Campos: Pediatra e Consultora de Aleitamento Materno – Pediatra pela Universidade de São Paulo (USP), Consultora Internacional em Aleitamento Materno (IBCLC), Consultora do sono, Educadora Parental pela Discipline Positive Association e membro das Sociedades Goiana e Brasileira de Pediatria. A médica aborda temas sobre aleitamento materno com ênfase na área comportamental da criança e parentalidade positiva.

