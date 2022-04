Covid-19: União Europeia declara fim da “fase de emergência”

Vacinação e Ômicron – variante menos severa – justificam a decisão



RTP – Rádio e Televisão de Portugal

A União Europeia declarou o fim da “fase de emergência” no combate à covid-19. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que os Estados-membros entram em nova fase da pandemia, com gestão mais sustentável da doença.

Ela justifica a decisão com a menor gravidade dos sintomas devido à vacinação e também com o fato de a variante Ômicron ser menos severa do que as anteriores.

No entanto, como o número de casos ainda é elevado, a Comissão Europeia pede que os Estados-membros continuem a apostar na vacinação contra a covid-19 e também contra a gripe sazonal.

Via EBC

