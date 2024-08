Governador Clécio Luís entrega novas salas e equipamentos para fortalecer atendimentos no Hospital de Laranjal do Jari

Arco cirúrgico, aparelhos de raio-X portátil e fixo, ultrassom e consultório odontológico vão reforçar a saúde dos moradores da região do Vale do Jari.

O governador Clécio Luís oficializou a entrega de equipamentos e novas salas no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, durante visita à unidade de saúde na segunda-feira, 5. O investimento segue o Plano de Governo, que tem a saúde como prioridade absoluta, imediata e inegociável em todo o estado.

Foram entregues um arco cirúrgico, que possibilita a realização de cirurgias ortopédicas de forma mais precisa; um aparelho de raio-x portátil, para exame à beira do leito, e um raio-x fixo: um carrinho de anestesia para procedimento de intubação durante as cirurgias; e um novo aparelho de ultrassonografia. O hospital recebeu ainda as salas de raio-x, de medicação e do consultório odontológico totalmente reformadas.

“São equipamentos novos e modernos, que vão fazer toda a diferença em bons diagnósticos para os pacientes de Laranjal do Jari. Aqui a gente vai conseguir fazer, por exemplo, diagnóstico de imagem à distância. Muitas cirurgias foram canceladas por falta do arco cirúrgico, e hoje temos esse equipamento aqui, outro em Oiapoque, e em todos os hospitais do estado. Ainda tem muito a fazer, mas muito já foi feito. A saúde é prioridade e vai continuar sendo, para cuidar da vida das pessoas”, destacou Clécio Luís na 5ª visita ao município em 1 ano e 7 meses de gestão.

Governador Clécio Luís empossou a nova secretária de Saúde, Débora Okabaiashi, durante visita a hospitalNa nova sala de medicações, o governador aproveitou para assinar o decreto que oficializa a posse da nova secretária de Estado da Saúde, Débora Cirqueira Okabaiashi.

Além da entrega dos equipamentos e sala, fruto de investimentos com recursos do Tesouro Estadual, o governador acompanhou as intervenções realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na unidade, como nas enfermarias, para proporcionar maior dignidade, conforto e segurança aos pacientes atendidos.

“Essa é uma conquista para os moradores de Laranjal do Jari, porque a gente convive diariamente com a situação de o paciente ter que buscar alguns serviços de saúde lá em Macapá e ficar longe da família. E agora não mais, devido a esse investimento do Governo, que trata a saúde com prioridade em todos os municípios”, comentou a deputada estadual Alliny Serrão, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, que é jarinense.

O Hospital Estadual de Laranjal do Jari oferta serviços de urgência, emergência, especializados e de alta e média complexidade, sendo referência em saúde na região do Vale do Jari, que compreende os municípios amapaenses e paraenses às margens do rio Jari.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...