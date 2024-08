Incêndios no Pantanal ficam 40% mais intensos devido às mudanças climáticas

Dado é do primeiro estudo de atribuição realizado pelo WWA sobre o caso. Condições quentes, secas e ventosas provocaram os incêndios “supercarregados” no maior pântano do mundo, que podem ter causado a morte de milhões de animais



As mudanças climáticas causadas pelo homem tornaram as condições quentes, secas e ventosas 40% mais intensas e 4 a 5 vezes mais prováveis, o que impulsionou os incêndios catastróficos no Pantanal ocidental do Brasil, durante o mês de junho deste ano – segundo o primeiro estudo de atribuição sobre o caso realizado pela World Weather Attribution (WWA), uma rede internacional de cientistas de clima com foco na produção de estudos de atribuição pouco tempo após sua ocorrência.

“Os incêndios no Pantanal deste ano têm o potencial de se tornarem os piores de todos. Esperam-se condições ainda mais quentes ao longo deste mês e dos próximos meses, e há uma ameaça considerável de que os incêndios possam queimar mais de três milhões de hectares”, alerta Filippe Lemos Maia Santos, um dos cientistas brasileiros que participaram do estudo.



“Infelizmente, incêndios massivos estão se tornando uma nova normalidade no Pantanal. A área do pântano submersa por águas de inundação está diminuindo à medida que as temperaturas aumentam, tornando a vegetação muito mais seca e inflamável”, completa. Filippe é pesquisador do Instituto de Ciências da Terra, Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora, em Portugal, e colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O levantamento destaca a necessidade urgente de substituir os combustíveis fósseis por energia renovável, reduzir o desmatamento e fortalecer as proibições de queimadas controladas para enfrentar o impacto dos incêndios florestais na vida selvagem, comunidades indígenas e agricultores.

Dados do estudo

As condições quentes, secas e ventosas que impulsionaram os incêndios no Pantanal brasileiro em junho foram 40% mais intensas e 4 a 5 vezes mais prováveis devido às mudanças climáticas causadas pelo homem. Esse aumento no risco de incêndio é principalmente impulsionado pelo aumento das temperaturas e pela diminuição da precipitação e umidade relativa.

Antes das mudanças climáticas, condições semelhantes de clima para incêndios em junho eram extremamente raras. Agora, são muito mais comuns, esperando-se a cada 35 anos. Se o aquecimento global alcançar 2°C, condições semelhantes de clima para incêndios em junho se tornarão 17% mais intensas e ocorrerão cerca de duas vezes mais frequentemente.



Com a análise foi possível confirmar que as mudanças climáticas potencializaram os incêndios no Pantanal, segundo Clair Barnes, pesquisadora do Grantham Institute – Climate Change and the Environment, Imperial College London, uma das cientistas do estudo. “À medida que as emissões de combustíveis fósseis aquecem o clima, o pântano está esquentando, secando e se transformando em um barril de pólvora. Isso significa que pequenos incêndios podem rapidamente se transformar em devastadores, independentemente de como são iniciados”, explica.

O Pantanal brasileiro, o maior pântano tropical do mundo, está vivenciando uma temporada devastadora de incêndios. Mais de 1,2 milhão de hectares (12.000 km²) são considerados queimados – cerca de 8% do bioma do Pantanal brasileiro, quase metade do tamanho da Bélgica. Os incêndios começaram no final de maio, mais cedo que o comum, após uma temporada de chuvas extremamente seca.



No mês de junho o Pantanal viveu incêndios florestais devastadores, com uma estimativa de 440.000 hectares queimados, quebrando o recorde anterior de junho de 257.000 hectares e a média de junho de 8.300 hectares. O pico da temporada de incêndios normalmente ocorre em agosto e setembro.



O Pantanal é um hotspot de biodiversidade, lar de espécies ameaçadas e em perigo, como jaguares, lontras gigantes, lobos-guarás, macacos-pregos e cervos-do-pantanal. É provável que os incêndios deste ano já tenham matado milhões de animais – estima-se que 17 milhões de vertebrados tenham morrido na temporada de incêndios de 2020 no Pantanal, quando 3.900.000 hectares queimaram.



As mudanças climáticas causadas pelo homem tornaram as condições quentes, secas e ventosas 40% mais intensas, descobriram os cientistas. Essas condições de clima para incêndios tornaram-se muito mais prováveis. Segundo o estudo, em um mundo 1,2°C mais frio sem mudanças climáticas, junhos com condições semelhantes de calor, secura e ventos eram esperados apenas cerca de uma vez a cada 160 anos. No entanto, no clima atual, as condições para incêndios tornaram-se quase cinco vezes mais prováveis, agora esperadas para ocorrer cerca de uma vez a cada 35 anos.



Se o aquecimento alcançar 2°C, condições semelhantes de clima para incêndios em junho se tornarão 17% mais intensas e ocorrerão em média cerca de uma vez a cada 18 anos. A análise dos cientistas destaca que reduzir o desmatamento e fortalecer as proibições de queimadas controladas ajudará a reduzir o risco de incêndios florestais, destaca o estudo.



Sobre o estudo

O estudo foi conduzido por 18 pesquisadores como parte do grupo World Weather Attribution (WWA), incluindo cientistas de universidades e agências meteorológicas no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Suécia, Países Baixos e Reino Unido.



Os cientistas globalmente concordam que as mudanças climáticas estão aumentando o risco de incêndios florestais começarem e se espalharem à medida que o calor persistente seca os solos e a vegetação, criando condições mais inflamáveis. Para quantificar o efeito do aquecimento causado pelo homem nos incêndios do Pantanal, os pesquisadores analisaram dados climáticos e modelos climáticos usando métodos revisados por pares para comparar como esses tipos de eventos mudaram entre o clima atual, com aproximadamente 1,2°C de aquecimento global, e o clima pré-industrial mais frio.



O estudo focou nos incêndios florestais que ocorreram durante junho no Pantanal brasileiro e analisou o Daily Severity Rating (DSR), uma métrica que considera temperatura, umidade, velocidade do vento e precipitação para estimar a intensidade potencial de um incêndio e quão difícil será apagá-lo.

Os cientistas também analisaram cada variável do DSR para entender quais condições meteorológicas estão aumentando o risco de incêndio. As temperaturas no Pantanal estão se tornando mais quentes e a precipitação e umidade relativa estão diminuindo à medida que o clima aquece, aumentando significativamente o risco de incêndio.





Aspas dos pesquisadores:

“O Pantanal enfrenta um futuro em chamas. As condições climáticas que impulsionam os incêndios florestais continuarão a acelerar até que o mundo pare de queimar combustíveis fósseis e alcance emissões líquidas zero.

“Enquanto isso, ações no terreno são necessárias para reduzir o risco de incêndios florestais devastadores, incluindo a redução da ignição de incêndios e o fortalecimento dos esforços de combate a incêndios.”

– Roop Singh, Chefe de Urban e Attribution no Red Cross Red Crescent Climate Centre

“Corpos carbonizados de cobras, jacarés e macacos são uma ilustração trágica da devastação ecológica causada pelos incêndios no Pantanal. É provável que milhões de animais já tenham perecido nos incêndios florestais.

Nosso estudo deve ser visto como um alerta – se o mundo continuar queimando combustíveis fósseis, ecossistemas preciosos como o pântano do Pantanal e a floresta amazônica podem ultrapassar pontos de inflexão onde a recuperação natural de incêndios florestais e secas se torna impossível.”

– Friederike Otto, Professora de Ciências Climáticas no Grantham Institute – Climate Change and the Environment, Imperial College London

>> Notas ao editor

O pântano do Pantanal

O Pantanal é o maior pântano do mundo. Ele fica inundado sazonalmente de novembro a abril durante a temporada de chuvas, depois drena nos meses secos de inverno, de maio a outubro.

Mais de 90% do pântano está fora de áreas protegidas, das quais cerca de 80% é utilizado para pecuária, onde o fogo é usado para limpar a vegetação para criar novos pastos. Um estudo publicado em 2021 estimou que 17 milhões de vertebrados foram mortos pelos incêndios no Pantanal em 2020.

Estudo sobre a seca na floresta amazônica

Um estudo separado publicado em janeiro descobriu que as mudanças climáticas tornaram a seca amazônica de junho a novembro do ano passado 30 vezes mais provável.



Sobre a World Weather Attribution

World Weather Attribution é uma colaboração internacional que analisa e comunica a possível influência das mudanças climáticas em eventos meteorológicos extremos, como tempestades, chuvas intensas, ondas de calor e secas.

O grupo concluiu mais de 70 estudos sobre uma variedade de eventos meteorológicos extremos ao redor do mundo usando métodos revisados por pares.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas incluiu pesquisas do World Weather Attribution para fornecer evidências de que as mudanças climáticas causadas pelo homem já estão intensificando os extremos climáticos em todas as regiões do mundo em seu Sexto Relatório de Avaliação publicado em março de 2023.



Página do estudo

O estudo “Condições quentes, secas e ventosas que tornaram os incêndios devastadores no Pantanal 40% mais intensos devido às mudanças climáticas” será publicado na quinta-feira, 8 de agosto, às 10h00 Horário do Leste / 11h00 Horário de Brasília / 16h00 Horário de Verão da Europa Central. Quando o embargo for levantado, o estudo estará disponível em:

Link

Infográficos e mapa

Os infográficos e o mapa que mostram a região foco de análise, incluindo os dados utilizados para criá-los, estão disponíveis para download aqui . Fique à vontade para incluí-los em sua reportagem ou recriá-los com a marca da sua organização.

