Letícia Auolly a ‘exxxxxtourada’ é atração confirmada pelo Governo do Estado na 53ª Expofeira do Amapá

Fenômeno pop amapaense, a cantora será atração do dia 8 de setembro, fechando na potência o evento no Parque de Exposições da Fazendinha

Um dos principais fenômenos da música pop amapaense da atualidade, a cantora Letícia Auolly, a gordinha ‘exxxxxtourada’, será a principal atração do dia 8 de setembro na 53ª Expofeira do Amapá. O anúncio do show pelo Governo do Estado aconteceu nesta quinta-feira, 21

Com uma voz marcante, a artista irreverente e contagiante, dona de hits como “Na Cara do Perigo” e “Supera Ele Poha”, lançado em parceria com Manu Batidão, que vem conquistando cada vez mais admiradores, evidência o brilho e a potência do Amapá no cenário musical, para fechar em grande estilo e em alto e bom som o maior evento de negócios e entretenimento do estado, no dia 8 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha em Macapá.

Letícia Auolly se une ao grupo de atrações nacionais e internacionais anunciadas pelo Governo do Amapá, para os 11 dias de programação. Além da cantora amapaense, a Arena de Shows vai receber os cantores Luan Santana, Wesley Safadão, Gustavo Mioto e Nattanzinho, os pagodeiros Péricles e Dilsinho, a cantora Pablo Vittar, as bandas Magníficos, Som e Louvor, os cantores religiosos, Dunga e Eyshila, além dos Djs gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz, a aparelhagem Super Pop Live e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

Cantora já lançou hits em parceria com Manu e Viviane Batidão

Letícia Auolly “a exxxxxtrourada”

Letícia das Graças de Oliveira Almeida, com o nome artístico “Letícia Auolly”, nasceu em 1992, é natural de Santana no Amapá, sua família é de origem ribeirinha, tem 6 irmãos biológicos, mas devido as dificuldades de sua mãe biológica, Letícia foi adotada com 11 meses por sua família do coração e ganhou mais 2 irmãos.

Criativa, autêntica, persistente, cheia de energia, de personalidade única, temente a Deus, Letícia sempre foi apaixonada pela arte, e sua família sempre apoiou em seu sonho de ser cantora, é casada com Jhonathan Miranda e mãe do Luiz Arthur, que é a maior motivação para a realização dos seus sonhos, como representar o estado do Amapá em todo o Brasil.

A vida artística iniciou profissionalmente em 2007, cantando em uma banda, teve dupla sertaneja, mas há 9 anos decidiu viver a carreira solo em busca de mais oportunidades e valorização. Com muito trabalho e dedicação Letícia Auolly foi conquistando cada vez mais o seu espaço e um público fiel que enxergou na artista seu grande potencial. E hoje a cantora faz parte de um cenário musical.

Cantora amapaense, nasceu em Santana

Em Agosto de 2022 fez uma participação no Garota Vip do Rio de Janeiro a convite do cantor Wesley Safadão. Já em Dezembro de 2023, foi convidada para participar da farofa da Gkay, evento que aconteceu em Fortaleza e reuniu os maiores artistas e influencers do Brasil.

Letícia Auolly é dona de alguns hits como “Na cara do perigo” com mais de 500 mil visualizações no YouTube, “Ele era seu boy” com mais de 1 Milhão de visualizações no YouTube. Em 2023 lançou o sucesso “Supera Ele Poha” música em parceria com a cantora Manu Batidão, e que já alcançou mais de 1 milhão de visualizações.

Em 2024 lançou “Endoida Karai” em parceria com a cantora Paraense Viviane Batidão. Em julho deste ano lançou sua mais nova música de trabalho “Lado Mal Resolvido” clipe gravado em Goiânia e o hit já conta com mais de 600 mil visualizações no YouTube, em menos de 1 mês.

53ª Expofeira do Amapá

A estrutura da 52ª Expofeira, que em 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerou cerca de R$ 500 milhões em negócios, foi restaurada. Além disso, foi ampliada em 20% a área para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado. Ao todo, serão 40 mil metros quadrados de área coberta.

A feira terá, ainda, 50 mil metros quadrados de área para esportes radicais, 3 mil vagas de estacionamento para carros, 1 mil vagas para motocicletas, além de 80 lotes de animais para exposição e comercialização.

